Для пожилых владимирцев открыты университеты "третьего возраста"

Новости

BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России 11:09
Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы" 11:08
В "ЕР" предложили запретить запуск фейерверков вне спецплощадок 11:03
Сергей Маковецкий заразился коронавирусом 11:02
Суд Красноярска на два месяца продлил арест бизнесмену Быкову 11:00
Изменится расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД 10:49
В Красной Поляне перенесли открытие горнолыжного сезона 10:47
Путин поздравил Светлану Дружинину с 85-летием 10:30
Тральщик "Яков Баляев" прошел госиспытания 10:26
Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Михаилу Абызову 10:24
В Севастополе неизвестные разгромили подстанцию скорой помощи 10:14
ФБР начало расследование в отношении шведских и датских банков 10:09
ЕК включила "ВКонтакте" и Telegram в список сайтов с пиратским контентом 09:58
Финский полицейский выпустит музыкальный альбом на русском языке 09:55
На чиновницу челябинского минздрава завели уголовное дело 09:51
Народная артистка Беларуси Инна Афанасьева выпустила новый клип 09:44
В Красноярском крае на Новый год закроют все рестораны 09:42
Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов 09:36
Оперштаб: Московские врачи вылечили от коронавируса более 545 тысяч человек 09:34
В Новосибирске осудили медсестру, поднявшую ребенка за волосы 09:33
Загрузку "Авангарда" в шахту показали на видео 09:31
Врач рассказала о пользе и вреде печени для здоровья 09:25
В Японии из-за снегопадов пострадали более 10 человек 09:24
Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену "больше думать о России" 09:21
Премьер Швеции признал провал страны в борьбе с COVID-19 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 10:51

Для пожилых владимирцев открыты университеты "третьего возраста"

В рамках соцпроекта "Активное долголетие" регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" во всех 17 комплексных центрах соцобслуживания населения Владимирской области работают университеты "третьего возраста", где открыто 100 факультетов.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Бесплатно и в удобном формате с пожилыми людьми в университетах работают преподаватели из образовательных учреждений и волонтеры. Обучение проходит в форме лекций и тренингов.

Из-за пандемии коронавируса и продолжающегося режима самоизоляции для владимирцев старше 65 лет с марта 2020 года занятия в университетах организованы в онлайн-формате с использованием интернет-платформы "ZOOM", а также социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте". Видео-уроки, виртуальные путешествия, различные познавательные викторины и занимательные мастер-классы помогают поддерживать здоровый образ жизни в пожилом возрасте и направлены на самореализацию слушателей.

В администрации региона рассказали, что один из самых популярных факультетов у пенсионеров - факультет здоровья, где пожилые "студенты" слушают лекции по правильному питанию, защите организма от инфекций и профилактике заболеваний. Кроме того, очень востребованы лекции на факультетах правовой, финансовой и компьютерной грамотности, занятия по зумба-фитнесу и скандинавской ходьбе.

Фото: Администрация Владимирской области
Под Владимиром открылось представительство центра "Мой бизнес"

- Университет - это возможность открыть в себе новые таланты, узнать что-то новое и, конечно, расширить круг общения, - говорит 75-летняя слушательница университета "третьего возраста" из Владимира Валентина Наркоцкая. - В этом году занятия проходят в интернете из-за пандемии. Лично я строго соблюдаю режим самоизоляции, выхожу на улицу, только когда это действительно безопасно, и всегда в маске. Но без общения тяжело. Настоящим спасением для меня стали дистанционные проекты университета, где я выбрала мастер-классы по изготовлению поделок к Новому году, психологические курсы по улучшению памяти, занятия по экономии и финансовой грамотности. Очень полезно было узнать о том, как не стать жертвой "банковских мошенников".

Слушательница рассказала, что не прервала даже занятия по скандинавской ходьбе: она и ее единомышленники занимаются дома, да еще и соревнуются по числу шагов. А с компьютером пожилой женщине помогли "подружиться" девочки из комплексного центра.

- Пришли, все подключили, научили, показали - спасибо им! Теперь я могу и заниматься, и общаться с подругами - по скайпу, - делится радостью женщина.

Кстати

Ежегодно в университетах "третьего возраста" обучение проходят больше трех тысяч пожилых жителей Владимирской области. Каждый желающий может выбрать обучающую программу по своим интересам и организовать досуг с пользой.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Реализация национальный проектов во Владимирской области

Главное сегодня

Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы"
BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава"
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат"