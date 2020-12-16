Для пожилых владимирцев открыты университеты "третьего возраста"

В рамках соцпроекта "Активное долголетие" регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" во всех 17 комплексных центрах соцобслуживания населения Владимирской области работают университеты "третьего возраста", где открыто 100 факультетов.

Бесплатно и в удобном формате с пожилыми людьми в университетах работают преподаватели из образовательных учреждений и волонтеры. Обучение проходит в форме лекций и тренингов.

Из-за пандемии коронавируса и продолжающегося режима самоизоляции для владимирцев старше 65 лет с марта 2020 года занятия в университетах организованы в онлайн-формате с использованием интернет-платформы "ZOOM", а также социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте". Видео-уроки, виртуальные путешествия, различные познавательные викторины и занимательные мастер-классы помогают поддерживать здоровый образ жизни в пожилом возрасте и направлены на самореализацию слушателей.

В администрации региона рассказали, что один из самых популярных факультетов у пенсионеров - факультет здоровья, где пожилые "студенты" слушают лекции по правильному питанию, защите организма от инфекций и профилактике заболеваний. Кроме того, очень востребованы лекции на факультетах правовой, финансовой и компьютерной грамотности, занятия по зумба-фитнесу и скандинавской ходьбе.

- Университет - это возможность открыть в себе новые таланты, узнать что-то новое и, конечно, расширить круг общения, - говорит 75-летняя слушательница университета "третьего возраста" из Владимира Валентина Наркоцкая. - В этом году занятия проходят в интернете из-за пандемии. Лично я строго соблюдаю режим самоизоляции, выхожу на улицу, только когда это действительно безопасно, и всегда в маске. Но без общения тяжело. Настоящим спасением для меня стали дистанционные проекты университета, где я выбрала мастер-классы по изготовлению поделок к Новому году, психологические курсы по улучшению памяти, занятия по экономии и финансовой грамотности. Очень полезно было узнать о том, как не стать жертвой "банковских мошенников".

Слушательница рассказала, что не прервала даже занятия по скандинавской ходьбе: она и ее единомышленники занимаются дома, да еще и соревнуются по числу шагов. А с компьютером пожилой женщине помогли "подружиться" девочки из комплексного центра.

- Пришли, все подключили, научили, показали - спасибо им! Теперь я могу и заниматься, и общаться с подругами - по скайпу, - делится радостью женщина.

Кстати

Ежегодно в университетах "третьего возраста" обучение проходят больше трех тысяч пожилых жителей Владимирской области. Каждый желающий может выбрать обучающую программу по своим интересам и организовать досуг с пользой.