В Подмосковье стало еще на одну свалку меньше. Во вторник губернатор Андрей Воробьев закрыл полигон твердых коммунальных отходов "Ядрово" в Волоколамском округе. Въезды на свалку перекрыты, мусоровозов здесь больше не будет.

Эта свалка площадью в 30 гектаров работала 40 лет и в последние годы была яблоком раздора между властью и местными жителями. По документам ресурсные мощности полигона не истекли - сюда можно было бы привезти еще порядка миллиона тонн мусора. Но волоколамцы настоятельно требовали закрытия, мотивируя тем, что свалка в прямом смысле слова не дает им нормально дышать. "Здесь находятся люди, которые проявляли высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, но потом мы нашли общий язык", - сказал Андрей Воробьев, приехав вместе с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой в Волоколамск на закрытие полигона. Еще два года назад на территории "Ядрово" установили систему откачки свалочного газа, чтобы свалка перестала выстреливать в воздух зловонными залпами. А закрыли ее как только появилась возможность перераспределить мусорные потоки. В ближайшую пятницу в Можайском округе области открывается еще один современный комплекс по переработке отходов "Храброво", все мусоровозы из Волоколамска теперь поедут туда.

"Теперь наша задача - рекультивировать полигон. Привести в порядок то, что мы здесь наделали за 40 лет", - отметила Светлана Радионова. А глава местного общественного штаба Артем Любимов назвал замок на воротах "Ядрово" общей победой жителей и чиновников и заверил, что местные общественники будут продолжать следить за тем, как пойдет рекультивация полигона. "У нас в рамках нацпроекта "Экология" сейчас реализуется большая программа по рекультивации. На 10 полигонах она уже завершена, семь находятся в активной стадии работ, еще 14 ждут проектов рекультивации", - рассказал губернатор. Он добавил, что такой серьезный объем работ был бы невозможен без федерального финансирования и поблагодарил жителей, которые тоже вносят свой вклад в ликвидацию свалок старого образца. "Спасибо жителям, раздельный сбор мусора дает результат: мы на два миллиона тонн меньше отходов привезли на полигоны в этом году", - заключил Воробьев.

Напомним, что в 2013 году на территории области работали 39 полигонов, куда отходы просто сваливались одной большой кучей. "Ядрово" стало 36-м из них, прекратившим деятельность. Еще три свалки - "Лесная" в Серпухове, "Малая Дубна" в Орехово-Зуеве и "Озеры" в одноименном округе будут закрыты в ближайшие две недели. В новый год область входит без единой промышленной свалки в городской черте.

Мусоровозы на территорию "Ядрово" больше не попадут. На воротах висят замки, въезды перекрыты.

На смену старым полигонам приходят современные комплексы по переработке отходов, где значительная часть мусора идет не под захоронение, а на переработку. Сейчас та- ких комплексов в области восемь, к открытию готовятся еще три.