Эта свалка площадью в 30 гектаров работала 40 лет и в последние годы была яблоком раздора между властью и местными жителями. По документам ресурсные мощности полигона не истекли - сюда можно было бы привезти еще порядка миллиона тонн мусора. Но волоколамцы настоятельно требовали закрытия, мотивируя тем, что свалка в прямом смысле слова не дает им нормально дышать. "Здесь находятся люди, которые проявляли высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, но потом мы нашли общий язык", - сказал Андрей Воробьев, приехав вместе с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой в Волоколамск на закрытие полигона. Еще два года назад на территории "Ядрово" установили систему откачки свалочного газа, чтобы свалка перестала выстреливать в воздух зловонными залпами. А закрыли ее как только появилась возможность перераспределить мусорные потоки. В ближайшую пятницу в Можайском округе области открывается еще один современный комплекс по переработке отходов "Храброво", все мусоровозы из Волоколамска теперь поедут туда.
"Теперь наша задача - рекультивировать полигон. Привести в порядок то, что мы здесь наделали за 40 лет", - отметила Светлана Радионова. А глава местного общественного штаба Артем Любимов назвал замок на воротах "Ядрово" общей победой жителей и чиновников и заверил, что местные общественники будут продолжать следить за тем, как пойдет рекультивация полигона. "У нас в рамках нацпроекта "Экология" сейчас реализуется большая программа по рекультивации. На 10 полигонах она уже завершена, семь находятся в активной стадии работ, еще 14 ждут проектов рекультивации", - рассказал губернатор. Он добавил, что такой серьезный объем работ был бы невозможен без федерального финансирования и поблагодарил жителей, которые тоже вносят свой вклад в ликвидацию свалок старого образца. "Спасибо жителям, раздельный сбор мусора дает результат: мы на два миллиона тонн меньше отходов привезли на полигоны в этом году", - заключил Воробьев.
Напомним, что в 2013 году на территории области работали 39 полигонов, куда отходы просто сваливались одной большой кучей. "Ядрово" стало 36-м из них, прекратившим деятельность. Еще три свалки - "Лесная" в Серпухове, "Малая Дубна" в Орехово-Зуеве и "Озеры" в одноименном округе будут закрыты в ближайшие две недели. В новый год область входит без единой промышленной свалки в городской черте.
На смену старым полигонам приходят современные комплексы по переработке отходов, где значительная часть мусора идет не под захоронение, а на переработку. Сейчас та- ких комплексов в области восемь, к открытию готовятся еще три.