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16.12.2020 21:00

Маски - в топку

СИЗы отправят на переработку
Текст: Ирина Манаева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 282(8336)
Автоклавы для одноразовых перчаток, масок, шприцев и перевязочных материалов разработали на Рязанском приборном заводе. Проблема обеззараживания медицинских отходов опасного и чрезвычайно опасного класса стояла всегда. На фоне эпидемии она обострилась: "заразные" маски теперь выбрасывают везде.

Рязанские инженеры предложили стерилизовать такие изделия в автоклавах. После вакуумной термообработки при температуре около 136 градусов отходы прессуют, чтобы исключить их повторное использование. Дальше брикеты можно смело выбрасывать как бытовой мусор.

Утилизаторы с таким принципом работы в России ранее выпускало лишь одно предприятие. Зарубежные аналоги дороже в разы. Остальные отечественные приборы основаны на химической обработке отходов или СВЧ-облучении, что менее экологически безопасно и более затратно.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Производство утилизаторов запустили на Рязанском приборном заводе (входит в "Концерн Радиоэлектронные технологии" госкорпорации Ростех) в 2019 году. Когда спрос вырос, линейку продукции расширили: стерилизационная камера может иметь объем от 21 до 75 литров. Специальных условий для использования не требуется. Ожидается, что такая техника пригодится не только медикам, но и офисным и торгово-развлекательным центрам, промышленным предприятиям, административным и образовательным учреждениям.

Заказчикам уже направлено 13 утилизаторов. До конца года планируется реализовать 70 установок. В 2021-м объемы сбыта хотят увеличить на 66 процентов.

Тем временем в Ивановской области увеличивают выпуск средств индивидуальной защиты для медиков. Одноразовые халаты и шлемы из спанбонда, комбинезоны и комплекты хирурга, маски и бахилы из нетканых материалов будут делать в моногороде Наволоки. В организацию нового производства вложат более 15,5 миллиона рублей, создав 43 рабочих места.

Отходы прессуют, чтобы исключить их повторное использование

Проект реализует компания "Асмед" - новый резидент территории опережающего социально-экономического развития "Наволоки". Статус ТОСЭР позволяет инвесторам получать льготы по налогам на прибыль, имущество и землю, снижать взносы во внебюджетные фонды. Основным предприятием моногорода является хлопчатобумажный комбинат, а благодаря господдержке стали развиваться и смежные производства. Два из четырех резидентов, зарегистрированных ранее, реализуют проекты с прицелом на здравоохранение.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Так, ООО "Техоснастка-Наволоки" намерено выпускать полипропиленовые наконечники и пробирки из лабораторного пластика для забора жидкостей в медицинских целях. С 2018 по 2024 год предусмотрены инвестиции в размере более 400 миллионов рублей. На заводе будет занято 250 сотрудников.

ООО "ХБК "Навтекс" устроила в моногороде современную фабрику по выпуску перевязочных материалов - поставляет медицинскую марлю, бинты и салфетки, отвечающие как российским, так и европейским стандартам. Создано 885 рабочих мест, вложено почти 125 миллионов рублей. В этом году из-за пандемии производство изделий пришлось увеличивать в быстром темпе. Помогло льготное финансирование по программе Фонда развития промышленности. Три ивановские текстильные компании получили по ней в общей сложности 360 миллионов. Фирма "Нордтекс" запустило в Родниках новую линию для изготовления фильтрующего материала мельтблауна, что позволило шить по сто тысяч медицинских масок в день. ООО "Эвтекс" организовала производство стерильных перчаток в Тейкове.

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