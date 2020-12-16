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16.12.2020 08:30
Рубрика: Общество

Как московские школьники учатся в ИТ-классах

Текст: Любовь Проценко
Старт проекту "ИТ-класс в московской школе" был дан в 2019 году. И интерес к проекту у школьников столицы растет, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первые 35 предпрофессиональных ИТ-классов открылись в столице 1 сентября прошлого учебного года. Тогда в них начали учиться более тысячи ребят. А в 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования города побило все рекорды - более 6,5 тысячи девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. Почти две тысячи школьников было зачислено в десятые классы проекта. Всего же участниками проекта "ИТ-класс в московской школе" на сегодняшний день являются почти три тысячи ребят", - заявила Ракова.

Фото: AP
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Число школ-участников проекта к 1 сентября 2020 года также увеличилось в два раза - если в прошлом году их было 35, то сегодня в нем участвуют уже 67 образовательных организаций столицы. А кандидатами на участие в проекте в этом году стали еще 72 московских школы.

Реализация проекта позволяет создать условия для развития предпрофессионального образования в области информационных технологий, помогает старшеклассникам столицы сделать осознанный выбор будущей профессии, а вузам и ИТ-компаниям - создать платформу для подготовки грамотных высокооплачиваемых специалистов, востребованных в городе.

Обучение в ИТ-классах проходит по шести направлениям: "Большие данные", "Робототехника", "Технологии связи", "Моделирование и прототипирование", "Информационная безопасность", "Программирование".

Под руководством проектного офиса в Московском центре качества образования для учителей ИТ-классов проводятся обучающие семинары, встречи, где обсуждаются технологии организации занятий и задания для ребят, разрабатываются сценарии уроков и учебных пособий в МЭШ для учащихся; также педагоги представляют свой опыт использования высокотехнологичного оборудования ИТ-полигонов в рамках работы проекта.

Проект реализуется совместно с ведущими российскими вузами-лидерами в подготовке ИТ-специалистов: Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом ИТМО, Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", Московским инженерно-физическим институтом, Московским физико-техническим институтом, Московским государственным технологическим университетом "СТАНКИН", Московским политехническим университетом и МИРЭА - Российским технологическим университетом. В 2020 году к проекту присоединились еще два вуза - Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Московский педагогический государственный университет.

Юные айтишники, учащиеся ИТ-классов, принимают участие в различных мероприятиях, организованных партнерами проекта, среди которых "Яндекс" и более 200 ведущих отечественных ИТ-компаний-членов Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". В течение учебного года ребята посещают различные мастер-классы, экскурсии, лекции и семинары, в ходе которых представители компаний, работающих в сфере высокотехнологичных отраслей, и департамента информационных технологий города Москвы рассказывают ребятам об особенностях новейших технологий и развитии ИТ.

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За этот год восемь федеральных вузов-партнеров проекта провели для школьников 514 мероприятий, среди которых экскурсии, мастер-классы, лекции ученых, конкурсы, хакатоны. Их посетили 3829 учащихся школ-участников и школ-кандидатов проекта. Все мероприятия были направлены на получение фундаментальных знаний и практических навыков по основным направлениям проекта "ИТ-класс в московской школе". Также ребята посетили большое количество мероприятий, направленных на формирование Soft Skills, навыков, позволяющих успешно развиваться в абсолютно разных сферах информационных технологий.

Одиннадцать ИТ-компаний-партнеров провели более 50 мероприятий для школьников и учителей проекта по направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, летательные аппараты, базы данных, информационная безопасность, технологии виртуальной и дополненной реальности, голосовые помощники, интеллектуальные городские системы, 5G-сети, киберспорт, организация хранения и обработки больших данных.

О развитии инноваций в ИТ-сфере школьникам рассказывают и эксперты департамента информационных технологий (ДИТ) столицы. Специалисты ДИТ знакомят учащихся ИТ-классов с технологиями, которые призваны улучшить качество жизни в городе. С декабря 2019 года такие встречи, мастер-классы и онлайн-семинары посетило около тысячи учащихся, которые планируют связать свою профессию со сферой ИТ.

Цикл обучающих и профориентационных занятий для школьников ИТ-классов в декабре прошлого года открыл министр правительства Москвы и руководитель ДИТ Эдуард Лысенко на площадке Московского центра технологической модернизации образования. Он рассказал ребятам, как современные технологии помогают управлять мегаполисом, какие позиции Москва занимает среди умных городов мира и что будет сделано для дальнейшей цифровизации столицы.

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"Мы создавали этот проект, чтобы поделиться со старшеклассниками опытом внедрения технологий в столице и рассказать, какие возможности для профессиональной реализации им доступны в городе. И новая реальность наглядно показала, какую ключевую роль играют сейчас онлайн-форматы и как электронные услуги и сервисы помогают учиться, общаться, работать, сохранять деловую и социальную активность. О росте интереса к профессиям в области ИТ-сферы говорит и тот факт, что в этом году желающих учиться в классах ИТ-направленности в два раза больше, чем в прошлом", - отметил Лысенко.

Востребованность и популярность технологической отрасли подтверждает и рынок труда. Активно растет число занятых ИКТ-специалистов: по итогам первого полугодия 2020 года в Москве их количество составило 610,8 тысячи человек (605,9 тысячи человек по итогам 2019 году). Каждое пятое предложение на рынке труда Москвы в июне 2020 года открыто для ИТ-специалистов. По данным аналитиков ДИТ, количество вакансий для программистов в Москве за год выросло на 14% и составило в сентябре свыше 6,5 тысячи актуальных позиций. Наиболее востребованными на столичном рынке труда вот уже третий год являются программисты Java, 1C и PHP.

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