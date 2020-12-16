Новости

Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов 09:36
Оперштаб: Московские врачи вылечили от коронавируса более 545 тысяч человек 09:34
В Новосибирске осудили медсестру, поднявшую ребенка за волосы 09:33
Загрузку "Авангарда" в шахту показали на видео 09:31
Врач рассказала о пользе и вреде печени для здоровья 09:25
В Японии из-за снегопадов пострадали более 10 человек 09:24
Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену "больше думать о России" 09:21
Премьер Швеции признал провал страны в борьбе с COVID-19 09:15
В Уфе будут судить мужчин, распыливших газ в квартире с жильцами 09:04
Рио-де-Жанейро отказался от празднования Нового года 08:46
Международная олимпиада мегаполисов открылась в Москве 08:20
Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19 08:08
Сразу несколько префектур Японии засыпало снегом 07:31
ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19 07:22
В Кузбассе автобус с рабочими упал в овраг, есть пострадавшие 07:20
Названа каша, способная снизить сахар в крови и укрепить сердце 07:04
Новый закон о безопасности в Мексике лишит дипломатов иммунитета 07:03
Китайский аппарат "Чанъэ-5" скорректировал орбиту на пути к Земле 07:00
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе 06:31
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов 05:52
Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США 05:07
Миф о невоспламеняющихся елках развенчали в МЧС 05:05
В 11 префектуре Японии нашли очаг птичьего гриппа 04:24
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава" 04:04
В Забайкалье 31 декабря объявили выходным днем 03:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 08:20
Рубрика: Общество

Международная олимпиада мегаполисов открылась в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

V Международная олимпиада мегаполисов открылась в Москве. В ней примут участие команды школьников более чем из 30 городов. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Школьники Москвы стали одними из лучших в естествознании и математике

Впервые участие в ней примут школьники из Мехико, Сингапура, Куала-Лумпура, Сухума, Сараева, Оша. Соревнования будут идти до 22 декабря. При этом команды будут выполнять задания, не выезжая из своих стран. Каждый город представляет команда до восьми человек - по двое на каждую дисциплину. Школьники от 14 до 18 лет будут соревноваться в знаниях по математике, информатике, химии и физике.

Основные туры пройдут 17 и 19 декабря. По физике и химии, один из них будет теоретическим, другой практическим. Так как вся работа будет идти удаленно, изменили правила проведения практического тура по физике. Школьники по видео с экспериментом должны будут ответить на вопросы. На закрытии олимпиады мегаполисов, которая пройдет онлайн, объявят победителей.

В регионах Общество Общество Образование Москва Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава"
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат"
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации