V Международная олимпиада мегаполисов открылась в Москве. В ней примут участие команды школьников более чем из 30 городов. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Впервые участие в ней примут школьники из Мехико, Сингапура, Куала-Лумпура, Сухума, Сараева, Оша. Соревнования будут идти до 22 декабря. При этом команды будут выполнять задания, не выезжая из своих стран. Каждый город представляет команда до восьми человек - по двое на каждую дисциплину. Школьники от 14 до 18 лет будут соревноваться в знаниях по математике, информатике, химии и физике.

Основные туры пройдут 17 и 19 декабря. По физике и химии, один из них будет теоретическим, другой практическим. Так как вся работа будет идти удаленно, изменили правила проведения практического тура по физике. Школьники по видео с экспериментом должны будут ответить на вопросы. На закрытии олимпиады мегаполисов, которая пройдет онлайн, объявят победителей.