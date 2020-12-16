Минстрой назвал самые умные города

Заметно "умнее" стали за год российские города. Минстрой представил новый Индекс цифровизации городского хозяйства.

Лидерами среди крупнейших городов стали Москва, Екатеринбург и Казань. Самые умные крупные города (с населением до миллиона человек) - Химки, Тюмень и Балашиха. В категории больших городов (население до 250 тысяч человек) первенство захватило Подмосковье - Щелково, Домодедово и Реутов. Наконец среди населенных пунктов, где менее 100 тысяч жителей, передовиками признаны Дубна, Ивантеевка и Горно-Алтайск. Всего в рейтинге 203 города, среди них крупные населенные пункты, административные центры регионов, а также ряд небольших городов, которые присоединились к проекту по собственной инициативе.

В среднем города-участники набрали 41, 67 балла из 120 возможных. Данные подсчитывали по итогам 2019 года. По сравнению с прошлым индексом IQ городов, в котором учитывались сведения за 2018 год, баллы увеличились на 18,5%.

"Результаты индекса подскажут местным властям, в каких направлениях необходимо усилить работу", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Индекс рассчитывается по 47 показателям. Пока города успешнее всего развивают инфраструктуру сетей связи - например, практически везде работают сети 4G. Неплохие результаты у городов во внедрении "цифры" в жилищно-коммунальном хозяйстве (сюда входит, в частности, доля домов, оснащенных интеллектуальными счетчиками, проведение онлайн-собраний жильцов), в социальной сфере (цифровые услуги в медицинских и образовательных учреждениях). За последний год существеннее всего выросло применение новых технологий в сфере городского управления, все чаще горожан привлекают этими способами к решению вопросов благоустройства городской среды. Проблемная сфера, по словам Егорова, - экология. Практически нигде нет систем мониторинга чистоты воздуха и воды.

По итогам 2020 года IQ городов может измениться весьма существенно, считает Егоров: пандемия заставила внедрять цифровые сервисы в ускоренном порядке.