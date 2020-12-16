Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Михаилу Абызову

Мосгорсуд в четверг, 17 декабря, рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Михаилу Абызову.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, следствие ходатайствует о продлении Михаилу Абызову срока содержания под стражей до 25 марта. Если суд удовлетворит эту просьбу Следственного комитета, то к концу марта 2021 года будет ровно два года с того момента, как бывший министр Открытого правительства находится под стражей в СИЗО.

Михаил Абызов был задержан в конце марта 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

В частности, Абызову и соучастникам инкриминируют хищение в 2011-2014 годах 4 млрд рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" и выводе их за рубеж. Обвинение в незаконной предпринимательской деятельности касается заработанных министром 32,5 млрд рублей, осевших в кипрских офшорах.