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16.12.2020 15:20
Рубрика: Экономика

Москвичам подарят киловатты за вовремя оплаченную электроэнергию

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе продлены сроки приема показаний приборов учета электроэнергии до 30 декабря. Москвичам и жителям Московской области без долгов за электроэнергию подарят подарки. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосэнергосбыта.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Как сообщила пресс-служба, в честь новогоднего праздника решено продлить в декабре прием показаний приборов учета электроэнергии до 30 декабря.

"Уходящий 2020 год для всех нас был непривычным, но каждый декабрь отличает предновогодняя суета. И в этой суете легко забыть передать показания прибора учета вовремя. Поэтому в декабре мы продлеваем период приема показаний до 30 числа, а также проводим стимулирующую акцию", - отметил генеральный директор компании Андрей Ковалев.

Те, кто передаст показания и оплатит счет до 30 декабря, станет участником новогодней акции "Все включено". Среди всех участников разыграют "бесплатные киловатты". Кроме того, каждый выполнивший эти нехитрые условия москвич или житель Подмосковья станет обладателем гарантированного подарка - пакетного приза от партнеров акции.

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