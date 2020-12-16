На Владимирском инвестиционном конгрессе подписаны первые соглашения

15 декабря, в первый день работы Владимирского инвестиционного конгресса, состоялось подписание первых соглашений между администрацией Владимирской области и крупными отечественными и зарубежными инвесторами.

"Доля промышленности в валовом региональном продукте - 38,9 процента. Это ведущая отрасль, которая помогла выстоять нашей экономике в сложные месяцы ограничений из-за пандемии коронавируса. Мы с командой областной администрации продолжим прикладывать максимальные усилия для наращивания динамики промышленного производства. Не менее важна и государственная задача усиления роли малого и среднего бизнеса. Напомним, Владимир Путин поставил задачу за ближайшие 5 лет увеличить долю малого и среднего предпринимательства в экономике страны до 40 процентов", - отметил Владимир Сипягин.

На площадях завода "Электрокабель" отечественная компания "НТС-Лидер" создает высокотехнологичное и экологичное предприятие по выпуску прямошовных труб в Кольчугино, которые будут использоваться в нефтяных и газовых скважинах. Сейчас идет подбор персонала на новое производство, выпуск продукции может начаться уже через полгода. Объем инвестиций в проект - 2,5 млрд рублей. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин, глава администрации Кольчугинского района Константин Мочалов и генеральный директор компании "НТС-Лидер" Олег Калинин.

"НТС-Лидер" инвестирует в отечественное высокотехнологичное и экологичное предприятие. Сейчас идет подбор персонала на новое производство. Олег Калинин по видеоконференцсвязи сказал, что это один из заводов на площади 42 гектара, построенных еще в советские времена. Он отметил действенную помощь со стороны администрации Владимирской области при реализации этого проекта.

"Во Владимирской области мы присмотрели и выбрали из нескольких вариантов наиболее подходящую площадку для этого довольно крупного проекта. Производство очень габаритное с очень большими оборотами металла, и площадка таких масштабов очень удобны для производства электросварных труб. Стан уже установлен, проектная документация завершена, в начале следующего года начнутся холодные испытания стана, и к середине года, дай бог, начнем выпуск продукции. Во Владимирской области мы новички, но нам понравилось работать с руководством области, так как мы увидели очень неплохую помощь в организации всех мероприятий по внедрению этого крупного проекта. Я надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет продолжено с еще большим успехом".

Еще одно соглашение о сотрудничестве заключено между администрацией Владимирской области, ООО "ИТКОЛ-сервейнг" и АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш".

"Наша компания уже 25 лет специализируется на управлении промышленными площадками. В данном случае это предприятие, входящее в систему Росатома. Несмотря на сокращение производственной программы госкорпорации, площадка в центре Владимира не будет брошена и не будет продана частями. Благодаря доверительному управлению она станет новым промышленным технопарком с кластерным зонированием для местного и привлеченного бизнеса, в первую очередь малого и среднего, который во всем мире является драйвером экономического развития", - проинформировал председатель Наблюдательного совета компании "ИТКОЛ-сервейнг" Александр Викторов.

В особой экономической зоне Владимирской области Доброград-1 будет построен экологичный завод IKEA. Строительство предприятия, которое будет экспортировать свою продукцию в европейские магазины IKEA, начнется во втором квартале 2021 года. Об этом 15 декабря на открытии Инвестиционного конгресса VIC-2020 заявил предприниматель, основатель компании-производителя "Аскона" Владимир Седов.

По предварительной информации, его планируют сделать "экологичным" - предприятие будет работать на солнечной энергии. Для этого компания планирует инвестировать 200 миллионов рублей. Формат и объем будущего производства уже определены, заявил основатель Askona Life Group. Он также отметил, что сейчас прорабатываются рекомендательные стандарты для компаний, которые тоже будут создавать свои промышленные производства в особой экономической зоне, чтобы они также помогали сохранять экологию.

Напомним, постановление о создании особой экономической зоны "Доброград-1" во Владимирской области подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ее торжественное открытие состоялось на Инвестиционном конгрессе 15 декабря при участии Губернатора Владимира Сипягина, крупнейших предпринимателей региона, федеральных СМИ.

"В рамках конгресса подписываются разноплановые соглашения, направленные на модернизацию и обновление предприятий региона, на развитие территорий. Для региона это - новые рабочие места и поддержка бизнеса", - отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области