Новым худруком Театра Романа Виктюка стал Денис Азаров

"Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его - моя главная задача на ближайшее время", - прокомментировал свое назначение Денис Азаров.

Нового худрука уже представили труппе.

34-летний Денис Азаров - театральный режиссер из Москвы. Свою театральную деятельность начал в 2005 году в театре "Новая опера" Евгения Колобова, ставил спектакли в Камерном музыкальном театре им. Б. Покровского, преподавал в Большом театре, сотрудничал с театрами Гоголь-центр, Театр им. Ермоловой.

Романа Виктюка не стало 17 ноября.