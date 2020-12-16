Лучшие мультики едут в Суздаль

Открытый Российский фестиваль анимационного кино, уже 26-й по счету, завершил прием заявок. Фестиваль является авторитетным профессиональным смотром анимации, созданной за год белорусскими и российскими мастерами.

Поначалу три лучших фильма в качестве наград получали... деревянные дощечки с автографами прославленных мастеров анимации. Позже символом и главным призом кинофорума стала статуэтка девочки с гусем.

На первом фестивале, который проходил в доме отдыха под Тарусой, участников набилось как сельдей в бочке. Выдающийся белорусский мультипликатор Михаил Тумеля взял тогда гитару, сел на край сцены и спел "Дым сигарет с ментолом...". С тех пор закрывать этой песней киносмотр стало традицией.

Классик-аниматор Михаил Тумеля работает и преподает в России и Беларуси. Недавно, будучи в Ярославле, заболел коронавирусом и угодил в больницу. Мастер не упал духом, а начал рисовать веселые комиксы из своей больничной жизни, создавая своеобразный "антиковидный санбюллетень". Изображал, как поднялась температура, как вызвали "скорую", как врач замерила сатурацию...

Дальше, как говорится, больше. Спустя время художник решил прибегнуть к арт-терапии. "Дрожащими руками нарисовал картинку из жизни стреноженного аниматора-кочевника". А вот на рисунках другие сюжеты: как у него сломались наушники, как ярославский художник Сергей Яргин привез новые и Тумели, полусонному, вручили от него пакет. Помимо наушников там были минеральная вода и мандарины. На болезнь пришелся юбилей Джанни Родари, а это у аниматоров почти семейный праздник. Не случайно бабушкина соседка называла его "Кум Тыква".

Белорусский классик-аниматор Михаил Тумеля работает и преподает в России и Беларуси

Сегодня Михаила Тумелю уже выписали из больницы. На творческий смотр в Суздаль он едет не с пустыми руками.

Тем временем оргкомитет ищет графическое изображение заставки будущего форума, который пройдет весной. Тема - время роста.