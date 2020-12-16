Пандемия не сказалась на сроках строительства в Москве

На столичных стройках трудятся 60-65 тысяч рабочих, но городу из-за пандемии не хватает еще примерно 10 тысяч строителей. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, речь идет только о людях на строительных площадках, без учета инженеров, специалистов смежных отраслей и производств. Тем не менее ситуация, заверил Загрутдинов, не должна сказаться на сроках сдачи дорог, поликлиник и спорткомплексов. Например, до конца года строители собираются досрочно закончить реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, 18-й по счету. "Продолжается строительство двух последних участков Северо-Восточной хорды - от Ярославского до Открытого шоссе, от Дмитровского до Ярославского", - продолжал он. Отрезки сложные, так как необходимо перенести массу инженерных коммуникаций. На участках, которые рассчитывают открыть в 2022 году, планируется возвести четыре моста через реки, два путепровода через железную дорогу, десять эстакад и четыре пешеходных перехода. На следующий год намечена сдача участка Юго-Восточной хорды - от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Продолжается и строительство домов по реновации. С момента старта программы введены в эксплуатацию 82 жилых дома, в том числе с начала года - 30. В будущем году, отметил Загрутдинов, город рассчитывает сдать по реновации 70 новостроек общей площадью около миллиона квадратных метров.

В 2021 году в столице рассчитывают открыть и 14 объектов здравоохранения. В их числе - вторая очередь больницы в Коммунарке с инфекционным и амбулаторно-поликлиническим корпусами, родильным домом. Построить планируется 16 объектов образования, пять станций МЦД. Сразу три новых объекта получит зоопарк. В частности, строится комплекс для ластоногих, пешеходный мост и другие.