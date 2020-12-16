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16.12.2020 10:15

Под Владимиром открылось представительство центра "Мой бизнес"

В городе Кольчугино Владимирской области открыто представительство регионального центра "Мой бизнес".
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В здании, где оно разместилось, были отремонтированы помещения, оборудована входная зона с тремя окнами для оказания услуг, а также конференц-зал для предпринимателей. Закуплено и установлено современное оборудование, создан колл-центр для оказания консультационных услуг.

- Представительство центра "Мой бизнес" в Кольчугино объединяет на одной площадке организации по поддержке малого и среднего предпринимательства для удобства бизнесменов Кольчугинского, Александровского, Киржачского и Юрьев-Польского районов, - пояснил первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига. - Помощью в получении государственных услуг смогут воспользоваться около восьми тысяч субъектов МСП, то есть 15 процентов от всех малых и средних предпринимателей региона.

Фото: Администрация Владимирской области
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Первый вице-губернатор также ознакомился с производственными мощностями завода "Электрокабель". Продукция этого предприятия сертифицирована по международному стандарту ИСО 9002 и пользуется устойчивым спросом во всех регионах страны, в ближнем и дальнем зарубежье. За последние годы на заводе освоен выпуск более 200 наименований импортозамещающих кабелей и проводов.

По словам Александра Ремиги, достигнуты договоренности с руководством завода о взаимодействии с федеральным центром компетенций, поскольку это уровень уже не только региональный, но и федеральный.

- Второе направление взаимодействия - по системе образования для укрепления кадрового потенциала, - подчеркнул первый вице-губернатор. - В ближайшее время "Электрокабель" планирует трудоустроить около 150 специалистов, которых еще нужно подготовить.

Первый замглавы региона, кроме того, посетил предприятие "Кольчугинский мельхиор" и фабрику серебра "Аргента", которая реализует свыше 11 тонн серебряных изделий в год. "Аргента" - участница нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В ноябре 15 ее сотрудников повысили квалификацию в рамках нацпроекта.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Реализация национальный проектов во Владимирской области

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