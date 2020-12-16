Покупка однокомнатной квартиры в Москве окупится почти через 20 лет

Срок окупаемости вложений в покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья Москвы вырос с 16 до 19,5 года по итогам текущего года.

"Средняя цена продажи стандартной "однушки" на вторичном рынке в пределах старой Москвы повысилась до 8,2 млн рублей, при этом аренда квартиры обходится в среднем не выше 35 тыс. рублей", - сообщается в исследовании "Инком-Недвижимость". В итоге срок окупаемости квартиры составит 19,5 года, а доходность не превышает 5,1 процента годовых. Эксперты не ожидают дальнейшего роста цен, а если это и произойдет, то прогнозируют, что покупатели-инвесторы начнут уходить из этого сегмента.

Вторичное жилье в старой Москве по итогам нынешнего года в сравнении с началом 2020-го подорожало на 11,9%. Если в начале года средняя цена предложения 1 кв. м на вторичном рынке жилья столицы составляла 212,1 тыс. рублей, то к концу 2020-го она увеличилась до 237,3 тыс. рублей.