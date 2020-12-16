Несмотря на пандемию и остановившиеся весной на месяц стройки, Москве в этом году удалось не допустить появления новых обманутых дольщиков и существенно сократить число старых. В общей сложности долгожданные ключи за год получили более 2,7 тысячи дольщиков. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она призналась, что в начале года самым проблемным вопросом отрасли казался переход жилищного строительства на эскроу-счета - этот процесс начался в прошлом году и идет до сих пор. Однако с началом пандемии пришлось решать совсем другие проблемы - работать над тем, чтобы новые жилые дома росли, несмотря на коронавирус и вызванные им ограничения.

В итоге строители сейчас вышли на 80-процентную мощность по сравнению с периодом до карантина. "Проблемы, конечно, еще остаются. В частности, на стройках не хватает рабочей силы из-за недостатка трудовых мигрантов и закрытых границ. Но постепенно это решается - в частности, становится больше рабочих из российских регионов", - объяснила Пятова.

Обманутые дольщики в этом году въехали в 26 домов в шести проблемных жилых комплексах - "Спортивный квартал", "Марьино Град", "Царицыно", "Борисоглебское", "Sky House" и многоэтажка в Новых Черемушках, кв. 10С, корп. 8. Самым заметным можно назвать "Царицыно" - в крупнейшем городском долгострое в этом году ввели в эксплуатацию все дома первой очереди. "Завершить строительство второй очереди планируем в конце следующего года, пока все идет по графику", - отмечает Пятова.

Этот долгострой, как и многие другие, город достраивает своими силами - за бюджетные деньги и с помощью городского застройщика. Всего таким образом столица работает сейчас с 14 долгостроями, еще 12 проектов строят новые инвесторы. Они взялись достроить дома после предыдущих застройщиков в обмен на земельные участки и другие преференции. Всего в городе остается чуть меньше 11,5 тысячи обманутых дольщиков, все они должны получить ключи не позднее 2023 года.