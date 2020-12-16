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16.12.2020 14:34
Рубрика: Власть

Сергей Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

Текст: Любовь Проценко
С ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы выступил сегодня в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.

Обращаясь к депутатам, он сказал: "Свое выступление я обычно посвящаю планам развития экономики, социальной сферы Москвы. Сегодня об этом тоже пойдет речь. Но по понятным причинам главное место в отчете займет тема борьбы с пандемией. В 2020 году наш город, страна и все человечество столкнулись с исключительным вызовом - эпидемией, какой мир не знал, наверное, последнюю сотню лет. Это коснулось почти каждой семьи и стало настоящим испытанием для всего общества".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Собянин: В жестком локдауне из-за коронавируса в Москве нет необходимости

Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, по мнению Собянина, стал "самым оптимальным путем с точки зрения здравого смысла. С одной стороны, он позволил при минимальных потерях защитить жизнь и здоровье москвичей, а с другой - сохранить нормальную городскую жизнь, насколько это возможно в складывающейся ситуации". Возможно же это стало благодаря тому, что все городские системы выдержали экзамен пандемией.

Больше миллиона школьников буквально за неделю были переведены на дистанционное обучение и нормально завершили учебный год. Результаты сданных выпускниками ЕГЭ оказались не хуже, чем год тому назад. "Значит, мы не зря создавали Московскую электронную школу", - сказал мэр. И продолжил: городские службы справились с огромным объемом задач по дезинфекции больниц, улиц, жилых домов, по ремонту и приспособлению под лечение коронавируса больниц и обсерваторов.

Справился с работой в новых условиях московский общественный транспорт: удалось снизить объемы перевозок, но сохранить частоту движения. Информационные технологии оказались незаменимыми, когда в кратчайшие сроки потребовалось выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции. Промышленный сектор Москвы в кратчайшие сроки организовал выпуск и закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.

В то же время экономика города понесла огромный ущерб. Пострадали торговля, общепит, индустрия развлечений, ощутимо сократились доходы многих москвичей. Потери городского бюджета с начала года мэр оценил в 600 миллиардов рублей. Благодаря запасу прочности, созданному, по его словам, в предыдущие годы, город выдержал этот удар и выполнил все социальные обязательства перед москвичами. Более того, он продолжает развиваться - строить новые дороги, заниматься программой реновации жилья, обновлять транспорт. Инвестиции в развитие столицы даже выросли на 2 процента. По мнению Собянина, это очень важно, так как до тех пор, пока инвестирует в городскую инфраструктуру бюджет столицы, вкладывает деньги в свои проекты и бизнес. Соотношение же такое: каждый бюджетный рубль в столице приводит за собой в экономику Москвы три рубля инвестиционных. Если же остановить этот процесс, то многие начатые стройки окажутся замороженными, превратятся в долгострои и уже вложенные деньги просто пропадут, объяснял Собянин депутатам, отвечая на вопрос, нельзя ли в условиях пандемии было отказаться от каких-то расходов.

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