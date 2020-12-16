Собянин: Москва проходит пандемию с минимально возможными потерями

Столица проходит пандемию коронавирусной инфекции с минимально возможными потерями. Об этом в среду мэр города Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Коронавирус стал тяжелейшим испытанием для города в целом и каждого человека в отдельности. Но благодаря самоотверженному труду тысяч людей, крепкой системе здравоохранения, диверсифицированной экономике Москва проходит через это испытание с минимально возможными потерями", - сказал он.

Собянин выразил надежду, что с помощью вакцинации населения вскоре удастся положить конец распространению заболевания.

"Но победить болезнь - это лишь половина дела. Не менее важно помочь москвичам и городскому бизнесу преодолеть медицинские, социальные, психологические, экономические и другие негативные последствия пандемии", - отметил мэр. Он добавил, что власти города сделают для этого все необходимое.

Он отметил, что в течение ближайших нескольких недель вакцина от коронавируса станет доступна для всех москвичей. Он напомнил, что сегодня прививку могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, МФЦ, торговли и городских социальных служб. По мере поступления новых партий вакцины перечень групп населения, которые могут сделать прививку, будет расширяться. "Очень надеюсь, что в течение ближайших нескольких недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы", - сказал он.