Собянин оценил потери столичного бюджета из-за пандемии коронавируса

Потери столичного бюджета из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят более 600 млрд рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме в среду, 16 декабря.

"По последним подсчетам, потери доходов городского бюджета превысят колоссальную цифру - 600 млрд рублей, из них порядка 300 млрд составляют выпадающие доходы, еще 300 с лишним миллиардов - вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией", - сказал мэр. По его словам, экономика Москвы выдержала этот удар, выполняются социальные обязательства, продолжаются стройки. "Распространение заболевания нанесло значительный ущерб, точные размеры которого еще предстоит подсчитать. Серьезные потери понесли торговля, сфера услуг, туризм, индустрия спорта, отдыха и развлечений, другие важнейшие отрасли экономики. Ощутимо сократились доходы граждан, тысячи людей потеряли работу или вынуждены были закрыть свой бизнес", - сказал Собянин.

Вместе с тем он назвал неуместным пессимизм по поводу перспектив развития города, отметив, что благодаря принятым мерам поддержки различных отраслей производства экономика города начнет устойчивый рост в 2021 году.