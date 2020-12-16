Собянин: Пандемия стала экзаменом для всей системы управления городом

Пандемия стала "жестким экзаменом на прочность и эффективность" городской системы управления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду во время ежегодного отчета в Мосгордуме.

Как сказал мэр, для перехода на новые принципы управления и функционирования огромных отраслей правительству Москвы потребовались не месяцы или годы, а буквально считанные дни. Это стало возможным благодаря "множеству сложных и порой непопулярных решений, которые были приняли власти города в предыдущие годы".

По словам Собянина, режим повышенной готовности, в рамках которой Москва живет уже 10 месяцев, стал "оптимальным путем здравого смысла".