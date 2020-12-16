Собянин: В жестком локдауне из-за коронавируса в Москве нет необходимости

В столице в жестком локдауне из-за коронавируса в Москве нет необходимости. Об этом сообщил мэр столицы Собянин, выступая в Мосгордуме и отвечая на вопросы депутатов.

Как отметил мэр, в ближайшие месяцы не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса. В Москве сейчас нет взрывного роста заболеваемости, как было весной. "Мы весной и осенью живем в разных принципиально ситуациях. Весной количество заболевших и количество госпитализируемых больных двигалось в геометрической прогрессии, - сказал мэр. - Осенью ситуация принципиально другая. У нас уже нет такого взрывного роста. Да, рост идет, но он постепенный, сглаженный".

По словам мэра, количество пациентов с коронавирусом в больницах Москвы стабильно уже 1,5 месяца, а медицинская система справляется с потоком заболевших. Всего проходят стационарное лечение около 12 тысяч больных с ковидом. Он отметил, что около 5 тысяч резервных коек свободны в Москве для лечения заболевших COVID-19.

Напомним, что за последние сутки в столице выявили 5028 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе зафиксировали 708 530 случаев инфицирования.