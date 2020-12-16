Столица закупит более шести тысяч единиц медтехники в ближайшие три года

Более шести тысяч единиц медицинской техники закупит столица в ближайшие три года для полного переоснащения московских больниц и поликлиник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"В ближайшее три года мы проведем полное переоснащение городских больниц и поликлиник самой современной техникой. Всего будет закуплено свыше шести тысяч единиц оборудования", - сказал Собянин.

Градоначальник также сообщил, что в электронной медицинской карте скоро появятся новые сервисы. "Мы планируем расширить возможности телемедицины", - отметин он.

В настоящее время электронной медкартой в столице пользуются более полутора миллионов москвичей.