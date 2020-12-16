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16.12.2020 17:02
Рубрика: Происшествия

ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей

Текст: Ирина Огилько

Торговый центр "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов.

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Как сообщил Билинов, сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в ТЦ "Охотный ряд". "Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, - сказал Блинов. - В соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ".

По его словам, штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.

Напомним, что осенью ТЦ уже штрафовали за выявленные нарушения мер профилактики ковида.

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