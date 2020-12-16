В Ивановской области ежегодно наращивают объемы дорожного ремонта

За год ивановские дорожники привели в порядок 451 километр муниципальных и региональных трасс. Такого объема работ отрасль не видела несколько лет. Ремонт проходил в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и региональной программы. Работы проходили комплексно: с заменой основания дорожной одежды, ремонтом водопропускных труб, устройством тротуаров и искусственного освещения.

Динамика ремонтов впечатляет: если в 2018-м удалось обновить 185 километров полотна, то в 2019-м - уже 375, а текущем году - 451. Увеличить объемы работ позволила модернизация предприятий, связанных с дорожным строительством. Так, в 2019-2020 годах в регионе открыли восемь и переоснастили пять асфальтобетонных заводов, подрядные организации на две трети обновили парк дорожной техники.

В 2020 году главным направлением стал ремонт дорог в городах. Основной объем финансирования направлен в 10 крупных городов и районных центров: Кинешма, Шуя, Кохма, Вичуга, Родники, Тейково, Приволжск, Юрьевец, Южа, Савино, Иваново. Один миллиард рублей в 2020 году направлен в муниципалитеты на ремонт местных дорог, еще 765 млн рублей составило финансирование ремонтов в Ивановской агломерации. Всего сделано 220 муниципальных дорог, отремонтировано 137 км дорожного покрытия.

- В 2020-м у нас в городах сделано в два с половиной раза больше дорог, чем ранее. Эти объемы надо зафиксировать и не снижать, - отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Как раз сейчас проходит серия встреч с главами муниципальных образований и формируется план ремонта на следующий год в тех же объемах.

В столице региона в ноябре завершили строительство Западного обхода, открыв для движения участок от аэропорта "Иваново" до улицы Станкостроителей. Это позволило вдвое сократить время в пути для водителей и вывести из города транзитный трафик в направлении Владимира и Ярославля. Менее чем за месяц новой дорогой воспользовалось более 217 тысяч автомобилистов.

Продолжился ремонт трасс, ведущих в соседние области. Уже готовы, к примеру, дороги Иваново - Ярославль, Родники - Шуя - Ковров, Гаврилов Посад - Юрьев-Польский и Мыт - Пучеж - Нижний Новгород. Ведутся работы на трассе Тейково - Ильинское - Ростов.

Станислав Воскресенский обратил особое внимание на качество работ. В области заработала дорожная лаборатория и служба инспекции дорог. В 2020-м они провели более восьми тысяч испытаний проб асфальтобетона и нерудных материалов. На всех объектах контроль ведется и во время производства работ, и во время приемки.

- Хочу подчеркнуть, что все это не на глазок, как раньше было. С помощью специального оборудования проверяется реальное качество дорог. Спасибо жителям Ивановской области, мы только вместе справимся с этой проблемой. Многие мне пишут напрямую, в департамент сигналят, когда что-то делается с нарушениями. Это очень хорошо, в тонусе нас всех держит и помогает добиться хорошего качества, - сказал Станислав Воскресенский.

Он поручил весной вновь проинспектировать дороги, отремонтированные в 2020 году. Все выявленные недочеты устранят за счет подрядчика.

В 2020 году на дорогах Ивановской области обновили пять тысяч километров разметки, установили более пяти тысяч знаков и 42 километра ограждений, модернизировали 241 пешеходный переход и обустроили 32 островка безопасности. Усовершенствована система фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

- В конце прошлого года мы приступили к ее созданию. Сейчас у нас работает 57 стационарных комплексов, еще 24 установим до конца декабря. Отказались от треног, которые вызывали всеобщее раздражение. Теперь нарушения в потоке во время движения фиксируют три мобильных комплекса, - сообщил начальник регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук.

За минувшие 11 месяцев в дорожный фонд Ивановской области поступило 200 миллионов рублей штрафов от нарушителей ПДД. Эти средства вложат в повышение безопасности на дорогах. Стоит отметить, что в 2020 году в регионе смертность от ДТП снизилась на 16 процентов (на 13 человек). На пять процентов уменьшилось количество пострадавших и общее число аварий на дорогах.

В текущем году заработал ситуационный центр, куда стекаются данные о дорожно-транспортной безопасности. Специалисты в режиме реального времени контролируют содержание и ремонт дорог, управляют системами освещения и фиксации нарушений ПДД, ведут мониторинг дорожно-транспортной обстановки.