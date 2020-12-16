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16.12.2020 13:37

В Ивановской области увеличили сумму жилищной поддержки селян в 15 раз

Субсидии и льготная ипотека позволили в 2020 году улучшить условия проживания 240 сельских семей в регионе.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Социальные выплаты на строительство и приобретение жилья были предоставлены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Изначально их должно было получить семь семей. Но благодаря тому, что Ивановской области выделили дополнительные средства в размере 7,2 миллиона рублей, число получателей удалось увеличить. Субсидии на улучшение жилищных условий - общей суммой 12,5 миллиона - выплатили 11 семьям.

Фото: Правительство Ивановской области
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Кроме того, с 2020 года сельским жителям в Ивановской области стали доступны льготные ипотечные кредиты. Их выдают организации, уполномоченные Минсельхозом РФ, по ставке до трех процентов годовых на срок до 25 лет. Сумма такого кредита в Ивановской области может составлять не более трех миллионов рублей. С начала действия этого механизма господдержки в регионе выдали уже 229 займов на строительство и приобретение жилья в селе на 336,2 миллиона рублей.

Таким образом, общая сумма социальных выплат и льготных кредитов в Ивановской области составила 348,7 миллиона. Это в 15 раз больше объема жилищной поддержки селян в 2019 году.

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