В Курске завели дело после смерти 14 пациентов с COVID-19

В Курске завели уголовное дело после поломки кислородного оборудования в коронавирусном госпитале и гибели 14 пациентов, переведенных из-за поломки в другие больницы. Как сообщает ТАСС, дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В начале ноября почти четыре десятка больных перевели из реанимации госпиталя на базе роддома в другие учреждения из-за неисправности, выявленной в работе газификатора, подающего кислород. Еще тогда в администрации региона сообщили, что эти пациенты нормально перенесли транспортировку. Теперь же в областном комитете здравоохранения, комментируя ситуацию с уголовным делом, заявили, что сразу же после инцидента с неисправностью газификатора провели собственную проверку.

Там уточнили, что подача кислорода пациентам в учреждении не прекращалась, а аппараты ИВЛ продолжали работать. При этом в другие учреждения переводили тяжелых пациентов, и на течение их заболевания это не повлияло. Сам газификатор отремонтировали за сутки, и госпиталь возобновил работу в прежнем режиме. По данным прокуратуры, пациентов решено было перевести из-за опасений, что мощностей кислородных рамп не хватит.

В течение нескольких дней 14 пациентов, которые были переведены в другие госпитали после неисправности, скончались. Как отмечает прокуратура региона, Ростехнадзор по итогам проверки вышедшего из строя оборудования выявил нарушения технического обслуживания. В результате ведомство возбудило административное дело в отношении должностных лиц больницы. В причинах смерти пациентов сейчас разбираются следователи.