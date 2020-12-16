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Рубрика: Культура

Круг по имени Солнце

На ВДНХ начали устанавливать колесо обозрения, которое станет самым высоким в Европе
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8337)
Новое колесо обозрения уже монтируют на ВДНХ. Аттракцион обещают достроить во втором квартале будущего года.
Колесо уже собирают. Целиком оно будет готово, как ожидается, к середине будущего года. Фото: Олеся Курпяева/РГ Колесо уже собирают. Целиком оно будет готово, как ожидается, к середине будущего года. Фото: Олеся Курпяева/РГ
Колесо уже собирают. Целиком оно будет готово, как ожидается, к середине будущего года. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Главная выставка страны живет без колеса обозрения больше четырех лет - старое признали небезопасным и летом 2016-го разобрали. Новый аттракцион, названный "Солнцем Москвы", возводится левее южного входа ВДНХ. Из-за пандемии минувшей весной стройку пришлось на три недели остановить. Пауза на темпы строительства не повлияла, рассказал корреспонденту "РГ" инженер по механизмам колеса Глеб Пауль. Поэтому аттракцион готовится выйти на публику в обещанные сроки. Сейчас на площадке занято более 300 человек. "Солнце Москвы" собирают частями, как конструктор. На данный момент уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Процессом руководят представители немецкой компании, которая собрала не один аттракцион в мире. Когда смонтируют еще два яруса, начнется сборка оставшихся трех с левой стороны. После монтажа опорных конструкций на высоте 80 метров установят главную ось, к которой будут крепиться внутренние и внешние элементы конструкции колеса. А когда появятся кабинки, аттракцион подключат и начнут тестировать. На проверку уйдет примерно полтора-два месяца.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Детали для аттракциона изготавливались в Европе. На стройплощадку их привозят поочередно. Как ожидается, для транспортировки конструкций потребуется ориентировочно 190-200 машин разной вместимости. "Самая длинная у нас деталь - 24 метра, самая широкая - 5,5 метра, а самая тяжелая - центральная ось весом около 40 тонн, - рассказал Глеб Пауль. - Общий вес конструкции - полторы тысячи тонн". Высота аттракциона вместе с опорами составит 136 метров (с фундаментом - 140). Его оборудуют 30 закрытыми кабинами, которые смогут вместить до 15 человек. Один оборот, как ожидается, колесо будет делать за 18 минут и 40 секунд. Каждая шестая кабинка, по словам Пауля, получит прозрачный пол, сделанный из прочного антивандального материала. Все кабины аттракциона оборудовать стеклянным полом не планируют, потому как подняться на такую высоту с прозрачным люком решится не каждый. Такая экстремальная поездка обойдется чуть дороже обычной.

На высоте планируется проводить занятия йогой, открытые уроки для школьников, церемонии бракосочетания. Не исключено, что во время фестивалей и праздников телеканалы будут разворачивать в кабинках выездные студии с панорамным видом на город.

Смогут посетители и арендовать кабинку. Например, чтобы провести там свидание, фотосессию или сделать предложение руки и сердца. Парам, ожидающим пополнение в семействе, предложат провести популярное нынче гендер-пати. Для будущих родителей и их гостей колесо подсветят соответствующим полу ребенка светом.

На высоте планируется проводить занятия йогой, открытые уроки для школьников, церемонии бракосочетания

Колесо станет частью многофункционального центра с выставочными залами, кинотеатром, детским комплексом и фуд-кортами. Монолитные работы здесь завершены на 95 процентов, строители уже занимаются фасадами и кровлей.

А как у них

Самое большое в мире колесо обозрения расположено в американском Лас-Вегасе. Его "рост" - почти 168 метров. Один оборот колесо с 28 кабинками делает за полчаса. Однако скоро мировой лидер сменится, поскольку в Объединенных Арабских Эмиратах откроется "Глаз Дубая" высотой 210 метров. На нем одновременно смогут кататься до 1400 человек. Звание самого крупнейшего в Европе пока принадлежит "Лондонскому глазу" - это один из узнаваемых символов британской столицы. Высота аттракциона - 135 метров. Каждая из 32 кабинок вмещает 25 пассажиров, а вся поездка занимает около 30 минут.

В России же самое высокое чертово колесо, открытое в 2012 году, расположено в поселке Лазаревское. Его высота - 83 метра. Один оборот оно делает за восемь минут. У аттракциона 14 кабинок закрытого типа и столько же открытых.

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