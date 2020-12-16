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16.12.2020 17:22
Рубрика: Культура

В Новой Третьяковке обновили еще восемь залов

Текст: Наталья Лебедева

В Новой Третьяковке на Крымском валу продолжаются ремонтные работы. На данный момент обновили еще восемь залов постоянной экспозиции. Об этом журналистам рассказала генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

Фото: пресс-служба
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Залы Новой Третьяковки были закрыты для посетителей после того, как в конце августа из-за сильного дождя протекла крыша. Первые 14 залов постоянной экспозиции после ремонта ливневых стоков открылись 10 ноября. Это залы, посвященные искусству авангарда, где представлены, например, "Черный квадрат" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина.

Однако вскоре по распоряжению мэра Москвы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции они вновь были закрыты для посетителей, как и все столичные музеи. Пока до 15 января. А ремонтные работы продолжаются.

"Сейчас смонтированы 22 зала из 37. Мы, конечно же, 15 января рассчитываем на огромный интерес зрителей и к этой постоянной экспозиции", - сообщила Зельфира Трегулова.

Посетители вновь смогут увидеть работы Александра Дейнеки, Юрия Пименова и других художников.

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