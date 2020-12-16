В Подмосковье завершили рекультивацию крупной свалки

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов "Долгопрудный", что находится в одноименном городском округе Подмосковья, завершена. "Проделана большая и сложная работа. Более 30 лет полигон оказывал негативное воздействие на окружающую среду - и вот теперь оно прекращено. Весной проведем здесь озеленение", - пообещал зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

"Долгопрудный" считался одним из крупных полигонов Подмосковья, его площадь составляет почти 12 тысяч гектаров. Здесь было накоплено более 2,5 миллиона тонн отходов. По поручению губернатора области Андрея Воробьева эта свалка была закрыта в 2014 году, одной из первых в регионе. За время рекультивации, которая длилась несколько лет, вокруг тела свалки была построена подпорная стенка, а само тело укутали геомембраной, препятствующей утечкам свалочного газа. Также здесь установили 55 скважин для пассивной дегазации и систему для сбора фильтрата.

По словам Андрея Разина, на месте бывшего полигона будет разбита зеленая зона отдыха.