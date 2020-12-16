Новости

"Аталанта" с Миранчуком сыграла вничью с "Ювентусом" 23:18
Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита" 23:10
В праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами 22:03
Капсула китайского беспилотника доставила лунный грунт на Землю 21:57
Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID 21:38
РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак" 21:07
Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя 21:06
В Пулково приземлился самолет из Москвы с неисправностью 20:46
Правительство Болгарии выделило 25 млн евро на модернизацию советских Т-72 20:35
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень 20:27
В Болгарии ввели право отслужить добровольно полгода 20:16
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 20:15
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 22:03
Рубрика: Общество

В праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами

Текст: Ирина Огилько

В новогодние праздники в столице продолжатся рейды по контролю за соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом сообщил в среду на телеканале "Россия-24" начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID

Как сказал Евгений Данчиков, контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве в заведениях общепита, торговых и развлекательных центрах и других местах массового скопления граждан будет проводиться на протяжении всех новогодних праздников.

"Полиция, Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, - сказал Данчиков. - Он отметил, что также используются все доступные технические средства, камеры видеонаблюдения. - Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. И эту работу будем продолжать все праздничные дни".

Он напомнил, что ответственность за нарушение антикоронавирусных мер лежит не только на юридических лицах, но и на простых горожанах, об этом нужно помнить москвичам.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень
Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации