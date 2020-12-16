В праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами

В новогодние праздники в столице продолжатся рейды по контролю за соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом сообщил в среду на телеканале "Россия-24" начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Как сказал Евгений Данчиков, контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве в заведениях общепита, торговых и развлекательных центрах и других местах массового скопления граждан будет проводиться на протяжении всех новогодних праздников.

"Полиция, Роспотребнадзор в круглосуточном режиме проводят рейды во всех местах массового посещения граждан, - сказал Данчиков. - Он отметил, что также используются все доступные технические средства, камеры видеонаблюдения. - Мы уже усилили контроль в отношении использования масок посетителями торговых центров, в отношении режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов. И эту работу будем продолжать все праздничные дни".

Он напомнил, что ответственность за нарушение антикоронавирусных мер лежит не только на юридических лицах, но и на простых горожанах, об этом нужно помнить москвичам.