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16.12.2020 14:33
Рубрика: Экономика

Все социальные выплаты в Москве с нового года будут увеличены

Текст: Любовь Проценко
Все социальные выплаты в Москве с нового года будут увеличены. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду, 16 декабря, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. В частности, минимальная пенсия для неработающих пенсионеров с 1 января с городской доплатой увеличится до 20 222 рублей.
Фото: Иван Новиков/ТАСС Фото: Иван Новиков/ТАСС
Фото: Иван Новиков/ТАСС

На 3,7% так же будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат малообеспеченным семьям с детьми, многодетным и семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет, а так же ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным гражданам (свыше 10,5 тыс. человек).

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В постановлении, подписанном Собяниным, говорится, что в таком же размере увеличатся выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни и долгожителям в возрасте 101 года и старше.

Кроме того, с 1 января 2021 года ежемесячное вознаграждение приемным родителям составит 17 318 рублей за приемного ребенка и 29 441 рубль за ребенка-инвалида.

Еще одно новшество: с 1 января 2021 года в столице вводится новая льготная категория граждан - "дети войны". Это москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они будут ежемесячно получать выплату в размере 1643 рублей. Таких горожан 71,5 тысячи.

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