"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

В столичном регионе в ночь на 17 декабря объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщают метеорологи, в столице прогнозируется гололедно-изморозевое отложение, мокрый снег. Действует предупреждение с 23:00 16 декабря до 6:00 17 декабря. В Подмосковье предупреждение действует до 10:00 четверга, 17 декабря.

По данным метеорологов, в дневные часы четверга прогнозируется оттепель и кратковременные осадки в виде мокрого снега.

Напомним, что ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о снеге и гололедице с вечера среды до утра четверга.