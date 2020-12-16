Газовозы для российского СПГ будут строить на верфи "Звезда"

Газовозы ледового класса для транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) будут строить на судоверфи "Звезда" в Приморье, в сотрудничестве с южно-корейской компанией Samsung. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по итогам встречи со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гыном.

Речь идет о судах для проекта "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк", первая очередь которого мощностью 6,6 млн тонн в год должна заработать в 2023 году. Всего планируется запустить три линии производства одинаковой мощности.

По словам У Юн Гына, на южнокорейской верфи "Дэу" построены и уже эксплуатируются 15 газовозов ледового класса для российских проектов СПГ. Контракты еще на шесть аналогичных судов для проекта "Арктик СПГ 2" подписаны в этом месяце. Дальнейшее строительство будет осуществляться на российской верфи "Звезда" в сотрудничестве с технологическим партнером - корейской компанией "Самсунг", - пояснил спецпосланник.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что между Россией и Южной Кореей продолжаются переговоры по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях. Обе страны придают большое значение заключению этого соглашения, которое должно послужить усилению экономической кооперации и инвестиционного сотрудничества между ними.