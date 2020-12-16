Как "РГ" пояснили в пресс-службе минвостокразвития, выравнивание тарифов стало стимулом для инвестиционной активности на Дальнем Востоке. С 2017 года в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) создано более 13 тысяч новых предприятий и более 31 тысячи рабочих мест.

Но эксперты оценивают действие механизма не так однозначно. В первую очередь из-за того, что его финансирование шло за счет потребителей из других регионов. "Сегодня отсутствует очевидное счетное обоснование целевого уровня тарифа, и он снижается до некого абстрактного среднероссийского уровня в 5 рублей за киловатт-час в 2020 году, - говорит заместитель директора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ Сергей Роженко. - При этом финансовую нагрузку несут все остальные регионы, в том числе те, где энерготарифы существенно выше среднероссийских, например Краснодарский край или Тверская область".

Оптовые потребители электроэнергии из других регионов за четыре года субсидировали ДФО на 128,7 млрд рублей. Причем ежегодно сумма увеличивалась от 24 млрд рублей в 2017 году до 37,6 млрд в 2020 году.

Также выравнивание тарифов негативно отразилось на стимулах к развитию локальной энергетики на Дальнем Востоке, считает Роженко. Вместо развития энергосервиса и снижения издержек локальные энергокомпании включились в тарифную гонку за необоснованное увеличение смет для повышения субсидий. По его мнению, именно это привело к росту нагрузки на потребителей в других регионах.

Выравнивание тарифов стало стимулом для инвестиционной активности на Дальнем Востоке

С 2026 года должна начаться запланированная модернизация ТЭС в неценовых зонах (на которых отсутствует оптовый рынок электроэнергии), в том числе на Дальнем Востоке. В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) ожидают, что на это (включая другие неценовые зоны) потребуется около 50 млрд рублей в год, которые также будут включены в платежи потребителей из других регионов. И поэтому снижение части надбавок за выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке с 2022 года уже оценивается положительно.