В органах власти Якутии провели сокращение штатов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал два указа о сокращении штатных единиц в органах исполнительной власти республики.

В соответствии с изданным в среду указом, в министерствах и ведомствах сокращены 129 штатных единиц. Днем ранее 33 единицы были сокращены в администрации главы и правительства республики.

- Отдельные функции будут перераспределены между исполнительными органами государственной власти. Также из системы органов госвласти в подведомственные государственные казенные учреждения выводятся работники, осуществляющие обеспечивающие функции, - прокомментировал указ о сокращении штатов в министерствах и ведомствах руководитель администрации Афанасий Владимиров.

Глава региона поручил исполнительным органам государственной власти республики в месячный срок привести структуру и штатное расписание в соответствие с принятым документом.

Всего в течение трех лет число государственных и муниципальных служащих в Якутии будет сокращено на 30 процентов. Об этом Айсен Николаев сообщил в послании парламенту республики в 2019-м.