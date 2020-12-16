В Большом Камне на судостроительном комплексе "Звезда" спустили со стапеля первое в серии многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7. Корабль, получивший громкое имя "Катерина Великая", стал первым из четырех, который построят для НК "Роснефть" на ССК "Звезда".

Спуск со стапеля - это завершение одного из важных этапов постройки. К этому моменту готовый корпус судна оборудован системами и механизмами. Одной из завершающих операций этапа стала установка винторулевых колонок - ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневровые качества. В дальнейшем судно отбуксируют к достроечной набережной, где ему предстоит пройти швартовный этап испытаний: работы по проверке и наладке систем и оборудования для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний.

Корабль, получивший громкое имя "Катерина Великая", стал первым из четырех, которые построят для НК "Роснефть" на ССК "Звезда"

"Катерина Великая" сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра, и по словам директора ООО "ССК "Звезда" Сергея Целуйко, первая в своем роде - подобных судов такого ледового класса нет не только в России, но и в мире. Суда этой серии предназначены для неограниченного района плавания и выполнения множества операций, в том числе ледокольных. Они могут перевозить грузы, сопровождать суда, буксировать крупные объекты.

"Катерина Великая" и еще три судна этой серии были заложены в сентябре 2017 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Сейчас, параллельно с достройкой "Катерины", идут работы по сборке секций и блоков для еще одного "снабженца".

По словам присутствовавшего на церемонии губернатора Приморья Олега Кожемяко, это судно, "которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад".