Спуск со стапеля - это завершение одного из важных этапов постройки. К этому моменту готовый корпус судна оборудован системами и механизмами. Одной из завершающих операций этапа стала установка винторулевых колонок - ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневровые качества. В дальнейшем судно отбуксируют к достроечной набережной, где ему предстоит пройти швартовный этап испытаний: работы по проверке и наладке систем и оборудования для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний.
"Катерина Великая" сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра, и по словам директора ООО "ССК "Звезда" Сергея Целуйко, первая в своем роде - подобных судов такого ледового класса нет не только в России, но и в мире. Суда этой серии предназначены для неограниченного района плавания и выполнения множества операций, в том числе ледокольных. Они могут перевозить грузы, сопровождать суда, буксировать крупные объекты.
"Катерина Великая" и еще три судна этой серии были заложены в сентябре 2017 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Сейчас, параллельно с достройкой "Катерины", идут работы по сборке секций и блоков для еще одного "снабженца".
По словам присутствовавшего на церемонии губернатора Приморья Олега Кожемяко, это судно, "которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад".