Экологию Самарской области власти контролируют вместе с общественниками

15 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Представители общественных организаций, экологи, руководители контрольно-надзорных органов и профильных ведомств подвели итоги реализации в 2020 году нацпроекта "Экология", обсудили вопросы сохранения биоразнообразия, контроля за безнадзорными животными и состояния водоемов губернии.

- Экологический совет создавался для того, чтобы от общественности, от людей, которым не все равно, что происходит в нашем регионе, от экспертов, профессионалов слышать проблемные вопросы и вместе определять направления нашей совместной деятельности, находить оптимальные решения, - подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая заседание.

По приглашению губернатора в Совете приняли участие представители инициативной группы жителей Тольятти. Перед Советом губернатор лично встретился с активистами, чтобы в деталях обсудить сложившуюся в Автограде ситуацию по качеству воздух.

Напомним, что вопрос состояния воздуха в Тольятти решается совместно местными, региональными властями и федеральными контрольно-надзорными органами, так как большинство крупных промпредприятий Автограда имеют право проверять только федеральные структуры, например, Росприроднадзор.

Серьезные меры предприняты главой региона для того, чтобы создать комплексную систему экомониторинга воздуха. По распоряжению губернатора из регионального бюджета были выделены средства для закупки в Тольятти мобильной лаборатории, которая анализирует воздух по тем критериям, которые наиболее актуальны для предприятий тольяттинского промузла. На этапе установки лаборатории власти совместно с общественниками определяли, по каким веществам ее нужно аттестовать и какое оборудование приобретать.

- Этому предшествовало несколько месяцев работы. Затянули с приобретением, но на самом деле этому было объяснение, поскольку надо было выявить спектр. Мы это сделали, понимая, что ситуацию необходимо менять, поэтому лабораторию приобрели, - отметил губернатор.

Аналогичная работа проведена и в микрорайоне Волгарь - по поручению главы региона там появился стационарный пост замера выбросов, который фиксирует состояние воздуха по 15 показателям раз в 20 минут. Как в Самаре, так и в Тольятти с установкой постов нарушения фиксироваться стали чаще.

- Мы создаем новую систему мониторинга. Именно поэтому мы стали лучше фиксировать. И надо сказать, что мы выявили, в том числе предприятия, которые вообще не были учтены как загрязнители. Несколько таких предприятий, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, но даже не стояли на учете, выявлены в ходе совместных рейдов с общественниками, - рассказал губернатор на встрече с тольяттинцами.

Представители инициативной группы отметили, что жителей Автограда волнуют в большей степени не мелкие, а крупные предприятия, прежде всего, химической промышленности.

- Мы видим, что периодически фиксируется превышение ПДК по различным веществам - фенол, формальдегид, аммиак, фтористый водород. Если смотреть техническую документацию заводов, то у них регламентирован выброс более 150 веществ, не говоря уже о смесях, которые образуются. Мы писали обращения в контролирующие органы, начиная с 2018 года. Но ответы строятся по одной структуре: орган проверяет, за такой-то период было проведено столько-то проверок, были превышения, выезжали на предприятия, фиксировали нарушения, привлечены к ответственности. Но это не помогает решить ситуацию. Те мероприятия, которые проводятся сейчас, не дают глобального эффекта, - отметил на встрече с губернатором житель Тольятти, представитель группы "Тольятти, дыши!" Максим Шилович.

Отметим, что после проведенных губернатором переговоров более активную позицию в отношении предприятий - потенциальных загрязнителей заняло межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Руководитель ведомства Олег Кручинин, по приглашению главы региона также принявший участие во встрече, отметил, что в этом году в связи с напряженной ситуацией в экономике возможности проверок бизнеса, в том числе промпредприятий, сильно сокращены. Нельзя, в частности, проводить внеплановые проверки, которые позволили бы оперативно зафиксировать какие-либо нарушения. Вместе с тем, ведомство согласует с прокуратурой дату начала масштабных плановых проверок на предприятиях Тольятти и Куйбышевского района Самары. С 1 февраля 2021 года ведомство выходит на контроль выданных предписаний. При этом, как отметил Олег Кручинин, в случае выявления нарушений к предприятиям будут применены самые серьезные санкции - вплоть до приостановки деятельности.

Также в ходе встречи руководитель области поручил создать коллегию природоохранных органов региона, которая бы совместно решала все острые вопросы. Такая межведомственная структура действовала в Самарской области, когда Дмитрий Азаров был на посту министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

Глава региона поблагодарил активистов и подчеркнул, что заинтересован в общественном контроле исполнения принимаемых решений, а вся информация о контрольных мероприятиях и результатах проверок будет размещена в открытом доступе.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Мне нужны небезразличные, грамотные люди в общественной работе, поэтому я вас приглашаю к сотрудничеству. Если бы меня этот вопрос не беспокоил, я бы не стал выстраивать систему мониторинга. Вы же понимаете, как только система мониторинга есть - вот она проблема налицо, нет системы мониторинга, как это было на протяжении многих лет - нет и информации исходной для принятия решений, для проведения контрольных мероприятий и исправления ситуации. Мы создаем систему мониторинга по самым острым проблемам отдельных территорий - и в Самаре, и в Новокуйбышевске, и в Тольятти. Поэтому мне нужны люди с пониманием и желанием решить проблему. Давайте с экосовета начнем, дальше посмотрим. Но мне крайне важно, чтобы в Тольятти я понимал, с кем мне быть на связи по этой ситуации. У меня на вас большая надежда! Ситуация точно требует наших с вами усилий для того, чтобы она начала меняться.