Минтруд Самарской области подвел итоги реализации нацпроектов в 2020 году

Второй год подряд министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области участвует в реализации двух нацпроектов - "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости", инициированных президентом.

Вопросу профессионального совершенствования работников предприятий, а также тех, кто хочет возобновить свою трудовую деятельность, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание.

Граждане старше 50 лет, женщины, воспитывающие детей-дошкольников, и работники предприятий активно подключились к программам по бесплатному профессиональному обучению. Изменения коснулись и работы самой службы занятости. К первому в стране цифровому центру занятости в Тольятти, открытому в 2019 году, в этом году присоединились центры занятости и в муниципальных районах.

Начиная с прошлого года, в Самарской области ведется бесплатное профобучение лиц старшего возраста. Участниками нацпроекта "Демография" могут стать как работники предприятий, так и безработные граждане. Им помогают повысить квалификацию, освоить вторую профессию, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. Например, на АО "РКЦ Прогресс" упор делают на повышение компьютерной грамотности в связи с автоматизацией производства. Здесь за два года обучение прошли почти 400 человек.

- В 2020 году в Самарской области обучились порядка 3000 человек старше 50 лет. Обучение должно вестись не ради процесса, а ради трудоустройства - у нас в регионе 99,7 процента граждан, которые участвовали в нацпроекте, нашли работу, - подчеркнула Ольга Фурсова, заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

С 2020 года программы переобучения и повышения квалификации в рамках нацпроекта "Демография" доступны и женщинам, находящимся в декретном отпуске с детьми до трех лет, а также мамам с детьми дошкольного возраста. По словам Ольги Фурсовой, в этом проекте минтруд ориентируется на тех мам, которые в этом же году планируют вернуться к трудовой деятельности и уже на практике активно использовать знания, полученные на курсах. Более 800 женщин в этом году прошли обучение по таким востребованным специальностям, как делопроизводство, учет кадров и финансовый учет, информационные технологии, юриспруденция, цифровые технологии, а также переподготовку в сфере услуг.

Что касается повышения профессионального уровня работающей части населения, то благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", в этом году прошли переподготовку или повысили квалификацию 354 работника из 20 предприятий региона. Среди них ООО "Пегас-Агро", компания по производству сельхозтехники.

-Производство у нас оснащено высокотехнологичным оборудованием и нам постоянно приходится учиться. Нацпроект очень помогает нам в этом. За два года при средней численности предприятия в 280 человек нам удалось бесплатно обучить 122 человека. Больше половины из них рабочие. Они приобрели вторые специальности, а мы смогли оптимизировать производство. Например, наши кладовщики обучились специальности водитель-погрузчик, - поделилась опытом участия в нацпроекте Ирина Пономарева, руководитель службы персонала компании.

Есть чем гордиться Самарской области и в части цифровизации службы занятости. По словам руководителя департамента информатизации и развития инфраструктуры Артема Мурзакова, в прошлом году в Тольятти был запушен первый цифровой центр занятости в России. Его целью стал переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение спектра форм и методов взаимодействия с клиентами. Сегодня тольяттинский проект успешно тиражируется на территории всей губернии. Так, в июле этого года в Красноярском районе полноценно запущен цифровой центр занятости.

- Мы движемся вперед по пути цифровизации, мы стали современной службой, которая предоставляет услуги качественно и оперативно, без лишних бумаг, - отметила Татьяна Курносенкова, директор центра занятости Красноярского района.