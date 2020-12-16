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16.12.2020 15:11
Рубрика: Общество

В Нижегородской области с согласия сельчан сожгли колокольню XIX века

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В селе Окишине Лысковского района Нижегородской области сожгли деревянную колокольню, построенную в середине XIX века. В епархии уточнили, что сделано это было из-за ветхости постройки.

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В Лысковской епархии сообщили, что памятником архитектуры колокольня не являлась, здание и земля находятся в собственности церкви. Ликвидировать постройку было решено общим собранием жителей села, поскольку она представляла собой опасность, особенно для детей, которые часто там лазили.

Из-за трудного финансового положения колокольню решили сжечь на месте. Это было согласовано с церковными и государственными властями, а также пожарным надзором. На месте епархия планирует построить новый храм.

Ранее в соцсетях появились видео сжигания колокольни. Многие пользователи высказали возмущение, что снесена постройка была именно таким методом.

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