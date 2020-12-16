В Нижнем Новгороде завели дело из-за отравления ребенка наркотиком

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков по факту отравления двухлетнего ребенка этим веществом. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Информация об отравлении наркотиком малыша поступила в отдел полиции № 6 из лечебного учреждения. Ребенок проживает в поселке на территории Приокского района Нижнего Новгорода.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. Уточняются иные обстоятельства случившегося, имеющие отношение к данному факту, - пояснили в пресс-службе нижегородского главка.

Напомним, ребенка доставили в больницу на днях, предварительно, он отравился метадоном. В пресс-службе минздрава Нижегородской области сообщили, что угрозы жизни малыша нет, состояние стабильное, он идет на поправку.