В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера

Оренбуржье задержаны двое мужчин, пытавшихся похитить у фермера более 44 тонн семян подсолнечника. Общая стоимость партии превысила 1,3 миллиона рублей.

Как сообщило в среду МВД России, в полицию с заявлением о попытке мошенничества обратился руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств Грачевского района. Мужчина рассказал, что в ходе сделки по купле-продаже партии семян подсолнечника покупатели применили устройство, позволяющее дистанционно корректировать показания электронных весов. В итоге они снизили массу и цену товара.

Подозреваемые - двое неработающих жителей Ростовской и Воронежской областей - задержаны на месте преступления.

- Они пояснили, что приобрели специальное устройство через интернет. Прибор изъят полицейскими, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Задержанные находятся под домашним арестом.