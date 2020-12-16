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16.12.2020 12:00

В Прикамье в рамках нацпроекта завершилось строительство площадок ГТО

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Юрле введена в строй новая спортивная площадка для тренировок и выполнения нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Оборудованная современными уличными тренажерами зона стала заключительным в этом году объектом, возведенным в Пермском крае в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

В целом по краю за минувший год было построено девять плоскостных сооружений. Помимо Юрлы, спортплощадки появились в ЗАТО "Звёздный", Кудымкаре, Кунгуре, Горнозаводске, Верещагино, Оханске, Красновишерске и Усть-Кишерти.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал важность создания условий для занятий спортом во всех муниципальных образованиях, вне зависимости от их удаленности от краевого центра.

- В Прикамье не должно быть территориальной дискриминации. В каждом муниципалитете нужно развивать спортивную инфраструктуру. При этом важно повышать доступность занятий физкультурой не только за счет крупных объектов, но и благодаря многофункциональным площадкам, которые можно оборудовать в селах и деревнях, - подчеркнул глава региона.

Новые площадки для ГТО фактически представляют собой тренажерные залы под открытым небом. И каждый может найти себе здесь снаряд по душе: кардиотренажеры, силовые снаряды, турники и скамьи для жима лежа. Кроме того, комплексы оснащены секторами для прыжков в длину. В целом, на объектах установлено по 14 всесезонных тренажеров.

Всего за два года в рамках национального проекта "Демография" в Пермском крае было построено 33 площадки для ГТО. Новые спортивные объекты будут способствовать увеличению доли прикамцев, регулярно занимающихся спортом. Напомним, согласно целям нацпроекта, к 2024 году каждый второй житель страны (55 проценторв) должен систематически заниматься физической культурой.

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