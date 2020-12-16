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16.12.2020 15:53
Рубрика: Происшествия

В Саратове оставили под стражей обвиняемую в убийстве учительницу

Текст: Андрей Куликов

В Саратове областной суд оставил под стражей преподавателя физкультуры Елену Щеренко, обвиняемую в жестоком двойном убийстве.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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Как уже рассказывала "РГ", педагог была задержана в качестве подозреваемой в убийстве своей знакомой и ее трехлетней дочери. По версии следствия, Щеренко пришла в гости к знакомой, между женщинами произошла ссора, после чего учительница убила ножом сначала хозяйку квартиры, а затем ребенка. На телах жертв были обнаружены множественные ножевые ранения. После убийства женщина забрала из квартиры ювелирные украшения и банковскую карточку погибшей, с которой впоследствии сняла 70 тысяч рублей. Часть денег она потратила на приобретение украшений.

По данным следствия, подозреваемая избавилась от ножа, которым было совершено убийство, а также пыталась договориться со своей знакомой, чтобы она обеспечила ей алиби.

Вскоре после этого педагога задержали. Волжский районный суд Саратова арестовал Елена Щеренко на два месяца. Учительница обжаловала это решение. По словам адвокатов, их подзащитная активно сотрудничает со следствием.

По информации пресс-службы областного суда решение о взятии Щеренко под стражу связано с тем, что она подозревается в особо тяжком преступлении, раскрытию которого пыталась воспрепятствовать, обеспечивая себе алиби. Кроме того, на нее в суд поступили отрицательные характеристики.

Как сообщает пресс-служба, судья областного суда не нашел оснований для изменения этого решения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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