Глава Тувы поблагодарил волонтеров

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, выступая с посланием к Верховному Хуралу, поблагодарил волонтеров, оказавших республике поддержку в период борьбы с коронавирусом.

Во время пандемии сотни добровольцев доставляли находящимся в самоизоляции жителям Тувы продуктовые наборы, поддерживали пожилых, помогали медицинским работникам.

- Наша молодежь в критический момент взяли на себя ответственность за добрые и очень полезные дела. Это очень вдохновляет. Спасибо вам! - сказал Шолбан-Кара-оол. - Жизнь в условиях эпидемии несла не только тревоги и опасения, она подарила нам прекрасные примеры волонтерства, подвижничества, инициативности. Я горжусь своими земляками.

По словам губернатора, сложная ситуация объединила всех жителей страны. Регионы решали не только свои проблемы, но и протягивали руку помощи другим. К примеру, Кузбасс прислал в Туву необходимые детали для запуска системы подачи кислорода в новом инфекционном госпитале. А мэрия Москвы направила в республику более 8,5 тысячи единиц медицинского оборудования, включая передвижной аппарат компьютерной диагностики.