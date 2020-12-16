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16.12.2020 13:18
Рубрика: Власть

Глава Тувы рассказал о подготовке к столетию республики

Текст: Наталья Граф (Кызыл)
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, выступая перед депутатами республиканского парламента с традиционным ежегодным посланием, напомнил о том, что следующий год для Тувы является юбилейным.
Фото: Чингис Саая Фото: Чингис Саая
Фото: Чингис Саая

Будет праздноваться 100-летие провозглашения нового государства в центре Азии - Тувинской Народной Республики.

Фото: Чингис Саая
Депутат: Глава Тувы Шолбан Кара-оол - политический тяжеловес

- Это знаковый рубеж в истории развития нашей республики, - отметил Шолбан Кара-оол. - Мы с вами многое сделали для преодоления губительных последствий кризисов, прошли непростой путь возрождения базовых, инфраструктурных условий в современных рыночных условиях. В буквальном смысле выстраиваем новые дороги и мосты, открываем небо, возрождаем производство, обновляем жилье, строим новые школы и детские сады. Все это делаем для того, чтобы наша Тува продолжала оставаться родным, любимым и интересным домом для наших детей. Местом силы для их новых достижений.

Глава Тувы призвал не забывать историю республики, которая сегодня требует самого тщательного изучения, познания и осмысления. Ведь кочевой народ в короткие сроки стремительно прошел путь к совершенно новой жизни. Со всеми атрибутами государственного устройства - гербом, флагом, конституцией, органами власти. Юбилейный 2021 год - это прекрасная возможность рассказать о лучших людях Тувы, вспомнить историю своей семьи.

Шолбан Кара-оол также предложил запустить в 2021 году в Туве проект под условным названием "Письмо моему деду". Чтобы молодые жители республики смогли написать своим предкам о том, как изменилась жизнь в их родном городе или селе за эти годы. Итоги проекта будут представлены на юбилейной экспозиции во Дворце молодежи.

- Мы должны помнить свое прошлое, гордиться настоящим и верить в будущее, -подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Фото: Чингис Саая
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