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15.12.2020 22:03
Рубрика: Общество

Будущее айтишников начинается в "IT-кубах"

Текст: Татьяна Кузнецова ("Российская газета", Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
В России отметили День информатики, и благодаря национальному проекту "Образование" школьники получили возможность встретить его в открытых по всей стране центрах цифрового образования "IT-Куб". К концу этого года их будет уже 70, а в 2024-м - 340.

IT-отрасль - одна из наиболее востребованных в нашей стране. Именно поэтому в России созданы центры цифрового развития детей "IT-Куб" - в них опытные наставники и компании - лидеры IT-рынка на бесплатной основе учат школьников программированию, VR/AR разработкам, программированию роботов, созданию нейросетевых моделей. Они уже работают в Ижевске, Вологде, Калининграде и других городах страны. Первый в регионе "IT-Куб" открылся и в Барнауле.

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Ежегодно здесь будут обучать не менее 450 ребят, и еще более полутора тысяч получат приглашения для участия в олимпиадах, конкурсах и мастер-классах.

- Уникальный для нашего края центр мы открыли благодаря федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", - отметила замминистра образования и науки Алтайского края Галина Синицина. - Он создан на базе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. В нем будут бесплатно заниматься по шести основным направлениям дети в возрасте от семи до восемнадцати лет.

Сегодня цифровыми технологиями должен владеть каждый. По словам проректора Алтайского аграрного университета Евгения Попова, даже в сельском хозяйстве тракторами и комбайнами можно управлять с помощью компьютера, а урожай на полях оценивать с квадрокоптера.

"Мы с вами живем в такое время, когда самые фантастические идеи прямо на глазах превращаются в реальные вещи, - подчеркнул Евгений Попов.

В барнаульском центре будут бесплатно заниматься по шести основным направлениям дети в возрасте от семи до восемнадцати лет 

- В важности цифровых технологий наших детей убеждать не нужно, - уверена мама одного из будущих учеников Елена Ковшова. - Они проводят очень много времени в гаджетах, а нам, родителям, хочется, чтобы это принесло им пользу. Учеба в таких "IT-Кубах" как раз дает ребятам предпрофессиональную подготовку, которая поможет им в будущем с выбором профессии.

Барнаульский старшеклассник Егор Бедак с удовольствием осваивает программирование в "IT-Кубе", ему там очень нравится.

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