Красноярцы научили искусственный интеллект следить за поведением животных

Молодые ученые Сибирского федерального университета спроектировали систему контроля за состоянием животных с помощью искусственного интеллекта, который анализирует данные с камер наблюдения.

Как отмечается в сообщении СФУ, разработанный ими нейросетевой алгоритм может идентифицировать различных особей и пород животных по уникальным особенностям строения их тела и окраса. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности ферм для мониторинга состояния здоровья животных и ранней диагностики заболеваний, а также оптимального ухода.

"Из-за человеческого фактора молочные фермы часто недополучают прибыль. Коровы болеют и несвоевременно осеменяются. Мы предлагаем фермерам здоровых коров 365 x 24 x 7, поддерживаемых за счет непрерывного мониторинга искусственным интеллектом и выдачи сигналов. Идентификация коров производится по изображениям с камер наблюдения", - отмечается в преамбуле проекта.

С этим стартапом красноярские ученые приняли участие в прошедшем в ноябре проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 20.35" и заняла 43-е место из 100 в рейтинге проектов.