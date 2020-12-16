30 автомобилей "Нива" отправляются в территории Красноярского края. Автомобили предназначены для фельдшеров ФАПов и докторов врачебных амбулаторий для работы "в полевых условиях".

Напомним, по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса из краевого бюджета было выделено 19,2 млн рублей для покупки автомобилей высокой проходимости для медиков. Машины приобретены в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Красноярского края" и нацпроекта "Здравоохранение". Это первый опыт для края, когда за руль сядут сами медработники.

Вручая ключи главным врачам и представителям районов, Александр Усс отметил: "Мы живём в огромном Красноярском крае, поэтому качественный транспорт - это необходимая предпосылка для работы всех отраслей, здравоохранения в том числе. В этом году на обновление транспорта только для системы здравоохранения было выделено 343 млн рублей. Это достаточно серьезная сумма даже при нашем краевом бюджете.

Совсем недавно, в октябре, мы вручали большую партию автомобилей скорой медицинской помощи, а также специализированного медицинского транспорта, реанимационные автомобили и даже передвижной стоматологический кабинет, который будет очень нужен, востребован в наших районах.

Сегодня мы вручаем 30 автомобилей "Нива" - наши, отечественные, проверенные автомобили, которые на протяжении десятков лет хорошо себя зарекомендовали и служат по всей стране. Они предназначены для сельской местности, чтобы врачи и фельдшеры могли своевременно выезжать к пациентам. Наша стратегия заключается в том, чтобы не только сами пациенты, наши земляки шли в медицинские учреждения, но и медицина шла навстречу людям. Эту практику мы будем продолжать и в следующем году".

С 2021 года в действие вступит федеральная программа модернизации первичного звена, обеспечение автотранспортом территорий будет продолжено. Красноярский край инициативно начал этот проект на год раньше. Планируется, что в будущем году за счет средств федерального бюджета в край поступит более 90 единиц техники - легковые автомобили "Лада", а также "Газель" и "УАЗ-Патриот". Они будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки материалов на исследования и пр.

Напомним, что в 2020 году за счет средств федерального и краевого бюджетов запланировано приобретение 105 автомобилей медицинского назначения, в том числе 62 машин скорой медицинской помощи, 6 передвижных мобильных комплексов. Почти вся техника уже направлена в учреждения. До конца года в край прибудут и будут переданы в медицинские организации еще 13 автомобилей скорой помощи.