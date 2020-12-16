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16.12.2020 08:51
Рубрика: Власть

Красноярский край передал в районы 30 автомобилей "Нива" для врачей

30 автомобилей "Нива" отправляются в территории Красноярского края. Автомобили предназначены для фельдшеров ФАПов и докторов врачебных амбулаторий для работы "в полевых условиях".
Впервые в Красноярском крае медики сядут за руль служебных автомобилей. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Впервые в Красноярском крае медики сядут за руль служебных автомобилей. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Впервые в Красноярском крае медики сядут за руль служебных автомобилей. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Напомним, по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса из краевого бюджета было выделено 19,2 млн рублей для покупки автомобилей высокой проходимости для медиков. Машины приобретены в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Красноярского края" и нацпроекта "Здравоохранение". Это первый опыт для края, когда за руль сядут сами медработники.

Вручая ключи главным врачам и представителям районов, Александр Усс отметил: "Мы живём в огромном Красноярском крае, поэтому качественный транспорт - это необходимая предпосылка для работы всех отраслей, здравоохранения в том числе. В этом году на обновление транспорта только для системы здравоохранения было выделено 343 млн рублей. Это достаточно серьезная сумма даже при нашем краевом бюджете.

Фото: фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
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Совсем недавно, в октябре, мы вручали большую партию автомобилей скорой медицинской помощи, а также специализированного медицинского транспорта, реанимационные автомобили и даже передвижной стоматологический кабинет, который будет очень нужен, востребован в наших районах.

Сегодня мы вручаем 30 автомобилей "Нива" - наши, отечественные, проверенные автомобили, которые на протяжении десятков лет хорошо себя зарекомендовали и служат по всей стране. Они предназначены для сельской местности, чтобы врачи и фельдшеры могли своевременно выезжать к пациентам. Наша стратегия заключается в том, чтобы не только сами пациенты, наши земляки шли в медицинские учреждения, но и медицина шла навстречу людям. Эту практику мы будем продолжать и в следующем году".

С 2021 года в действие вступит федеральная программа модернизации первичного звена, обеспечение автотранспортом территорий будет продолжено. Красноярский край инициативно начал этот проект на год раньше. Планируется, что в будущем году за счет средств федерального бюджета в край поступит более 90 единиц техники - легковые автомобили "Лада", а также "Газель" и "УАЗ-Патриот". Они будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки материалов на исследования и пр.

Напомним, что в 2020 году за счет средств федерального и краевого бюджетов запланировано приобретение 105 автомобилей медицинского назначения, в том числе 62 машин скорой медицинской помощи, 6 передвижных мобильных комплексов. Почти вся техника уже направлена в учреждения. До конца года в край прибудут и будут переданы в медицинские организации еще 13 автомобилей скорой помощи.

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