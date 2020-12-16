В Иркутске свой первый полет совершил МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Экипаж - летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, инженер-испытатель Александр Соловьев. Самолет находился в небе 1 час 25 минут. Полетное задание предусматривало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости машины, а также функционирования ее систем.

Это шестой по счету самолет, собранный на Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО "Корпорация "Иркут", входит в "Ростех"). Предыдущие модели МС-21 были укомплектованы американскими моторами PW1400G от Pratt&Whitney. Сборка завершилась в начала ноября, но прежде, чем лайнер поднялся в воздух, специалисты отработали наземный запуск силовой установки и протестировали самолет и двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.

Напомним, в конце ноября на заводе побывал глава минпромторга Денис Мантуров. Он осмотрел сборочные линии авиалайнера XXI века и само воздушное судно. Именно тогда он заявил о том, что первый полет МС-21-310 с новым двигателем ПД-14 состоится до конца этого года.

По словам генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, этот полет - результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России - самолета МС-21 и двигателя ПД-14. "Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", - подчеркнул Чемезов.

На рынок МС-21 будет поставляться как с российскими, так и импортными силовыми установками. Сейчас первые модели авиалайнера проходят летные испытания. По словам Дениса Мантурова, планируется завершить цикл сертификационных испытаний до конца следующего года. После того как самолет получит российский сертификат, производитель намерен провести работу с EASA, чтобы получить европейскую сертификацию.

По планам серийное производство должно начаться в 2021 году. Первоначальный объем выпуска составит 36 самолетов в год, однако мощности сборочной линии позволяют нарастить его до 45 самолетов.

Между тем

ПД-14 - это первый с 1992 года (после ПС-90А) полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. Этот двигатель делается под ближнесреднемагистральные самолеты - класс тяги примерно 14-15 тонн. Технологии, заложенные в нем, станут основой целого семейства двигателей большей и меньшей размерности, подходящих для легких и тяжелых самолетов.

- Это современнейший двигатель, который не уступает новейшим западным образцам. Создан исключительно российской школой конструкторов, - подчеркивает генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Кстати, конструкторы не исключают, что наш новейший ПД-14 может быть даже кандидатом и для российского сверхзвуковика. Но для сверхзвуковой машины его надо будет дорабатывать, говорят ученые.

Эксперты отмечают: разработка отечественных моторов в том числе призвана обезопасить российский авиапром на случай западных санкций. Поэтому так важно, что комплектующие для ПД-14 изготавливаются из композитных деталей, произведенных в России.

Для этого были разработаны новые алюминиевые и полимерные материалы.

Какие вообще новые материалы используются для перспективных российских двигателей? Для вала двигателя - высокопрочная сталь, которая может выдерживать высокие нагрузки. Для горячей части - лопаток, дисков - новые никелевые жаропрочные сплавы, теплозащитные покрытия. Для относительно холодных деталей компрессора, корпуса и т.д. - различные титановые сплавы. Применение новых материалов стало одним из условий создания перспективных двигателей, в том числе ПД-14.

ПД-14 - это современнейший двигатель, который не уступает новейшим западным образцам. Создан исключительно российской школой конструкторов

- Все конструирование в авиации - это борьба с весом, - сказал "РГ" генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин. - Наша задача в том, чтобы самолет нес максимально полезную нагрузку.

Двигатель действительно самое наукоемкое механическое устройство по плотности инноваций и высоких технологий на кубический сантиметр. Для сравнения: самолет, особенно истребитель, и его элементы - планер, фюзеляж - проектируются под перегрузки 9-10 g. А турбинная лопатка двигателя испытывает нагрузку в многие тысячи g! То есть она должна быть очень легкой и в то же время выдерживать сумасшедшую нагрузку. Поэтому - суперматериалы. Поэтому - масса расчетов. Поэтому - сложная математика.

Подготовила Наталия Ячменникова

Справка "РГ"

Самолет МС-21-310/310 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут".

Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытания самолетов МС-21-300 и развертывания их серийного производства.

Высокие летно-технические характеристики самолетов МС-21-300/310 достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения. Улучшенные аэродинамические характеристики обеспечивает крыло большего удлинения, изготовленное из полимерных композиционных материалов. Самый широкий в своем классе самолетов фюзеляж (4,06 м) позволяет повысить комфорт для пассажиров и экипажа. Вместимость самолета МС-21-300/310 - от 163 до 211 пассажиров. Дальность полета - до 6 000 км.

Кабина МС-21 "стеклянная". Составлена из пяти широкоформатных многофункциональных дисплеев (широкоформатные дисплеи в гражданской авиации России ранее не применялись). Управление осуществляется с помощью боковых ручек управления - сайдстиков. Опционально, кабина может оснащаться дополнительными интерфейсами.