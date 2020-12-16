В Красноярске умер пострадавший при взрыве в многоэтажке

Новости

Москвичи стали чаще арендовать городскую землю под строительство жилья 14:55
В Волгоградской области построили новый мост через Дон 14:53
Жена Оззи Осборна госпитализирована с COVID-19 14:53
Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина 14:48
Зафиксирован всплеск фейков о принуждении к вакцинации и локдауне 14:46
Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса 14:44
Лавров указал на отсутствие партнерской этики у Запада 14:41
Столица закупит более шести тысяч единиц медтехники в ближайшие три года 14:16
В столичном СИЗО раскрыли группировку АУЕ 14:16
Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок 14:15
В 2020 году объем рынка госзаказа вырос в 1,4 раза - до 11,97 трлн рублей 14:13
Собянин рассказал, когда столичные школьники вернутся к очному обучению 14:08
Медведев призывает доступно обсуждать с людьми важность вакцинации 14:05
Роспотребнадзор: Штаммы коронавируса в России не меняются 14:01
В Берлине восстановили императорский дворец Гогенцоллернов 14:00
Лукашенко: В Беларуси дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном 13:57
Совфед приравнял жителей осажденного Севастополя к ветеранам войны 13:54
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды 13:53
Вакцину от коронавируса получили 12 сенаторов 13:48
Отряд кораблей Балтфлота ушел в дальний поход в Атлантику 13:43
Лавров пояснил ситуацию в связи с хакерской атакой в США 13:33
IndieWire назвал 10 лучших фильмов года, российская "Дылда" - шестая 13:32
Собянин отверг предложение отказа от займов для развития города 13:27
Россия продолжит процесс признания геноцида советских граждан в годы ВОВ 13:15
В Петербурге заложили атомоход "Чукотка" 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 14:11
Рубрика: Происшествия

В Красноярске умер пострадавший при взрыве в многоэтажке

Текст: Екатерина Дементьева

В Красноярске скончался мужчина, пострадавший при взрыве самогонного аппарата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей Красноярской краевой клинической больницы.

Фото: Иван Губский/ТАСС
В КЧР завели дело о покушении на жизнь силовиков после взрыва у здания ФСБ

Напомним, накануне в одной из многоэтажек Красноярска взорвался самогонный аппарат. Взрыв разрушил межквартирную стену, хозяева квартиры - пенсионеры, мужчина и женщина - в тяжелом состоянии были госпитализированы. В частности, мужчина получил обширные ожоги.

Из пострадавшего дома были эвакуированы 40 человек. Угрозы разрушения здания нет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ
Пушков предложил законодательно запретить "трэш-стримы"
За сутки в России подтверждено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков