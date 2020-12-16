В Красноярске умер пострадавший при взрыве в многоэтажке

В Красноярске скончался мужчина, пострадавший при взрыве самогонного аппарата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей Красноярской краевой клинической больницы.

Напомним, накануне в одной из многоэтажек Красноярска взорвался самогонный аппарат. Взрыв разрушил межквартирную стену, хозяева квартиры - пенсионеры, мужчина и женщина - в тяжелом состоянии были госпитализированы. В частности, мужчина получил обширные ожоги.

Из пострадавшего дома были эвакуированы 40 человек. Угрозы разрушения здания нет.