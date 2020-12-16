В Кузбассе автобус с рабочими упал в овраг, есть пострадавшие

В Кемеровской области вахтовый служебный автобус ПАЗ на 6-м километре технической дороги одного из предприятий рухнул в овраг. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате происшествия четырем пострадавшим потребовалась помощь медиков.

В полиции считают, что водитель не учел дорожные и погодные условия, выбрал небезопасную скорость движения и в итоге не справился с управлением. Автобус выехал с дороги, а затем упал в овраг. Как уточняет ТАСС, авария произошла на территории угольного разреза "Чернокалтанский".

На момент ДТП в автобусе находилось восемь человек, медицинская помощь потребовалась водителю и трем пассажирам. Они были доставлены в больницу. Один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, проверку взяли на контроль в прокуратуре Новокузнецкого района.